Gledaoci oduševljeni trilerom na Netflixu: "Držao me u neizvjesnosti do kraja"

Jezivi horor "Speak No Evil" danima je na listi najgledanijih, a mi vam otkrivamo sve detalje.

Izvor: Youtube printscreen / Universal Pictures

LjubiteljiI psiholoških trilera ponovo su otkrili film "Ne govori zlo" ("Speak No Evil") iz 2024. godine, američki rimejk istoimenog dansko-holandskog hita iz 2022. godine.

Radnja prati američki bračni par koji tokom odmora u Italiji upoznaje britansku porodicu i prihvata njihov poziv da vikend provedu na usamljenoj farmi u engleskoj provinciji. No, bezbrižno druženje ubrzo se pretvara u noćnu moru kada shvate da njihovi domaćini kriju mračnu tajnu.

Pogledajte trejler:

Speak No Evil trejler Izvor: YouTube

Džejms Mekavoj oduševio gledaoce

U ulozi harizmatičnog, ali uznemirujućeg domaćina Pedija pojavljuje se Džejms Mekavoj, poznat po filmovima Posljednji škotski kralj, Podijeljen (Split) i Glas (Glass). Njegovu suprugu Kijaru glumi Ejsling Frančozi, koju gledaoci poznaju iz serije Pad (The Fall).

Američki bračni par Luiz i Bena Daltona tumače Makenzi Dejvis (Bitka za kontrolu / Halt and Catch Fire) i Skut Mekneri (Pravi detektiv).

"Jedan od najboljih horora godine"

Film je zaradio brojne pozitivne reakcije na sajtovima Aj-Em-Di-Bi (IMDb) i Roten tomejtos (Rotten Tomatoes), a posebno su pohvaljeni atmosfera i Mekavojeva izvedba.

"Priča od početka gradi napetost. Ne dešava se puno, ali sve vrijeme imate osjećaj da nešto nije u redu. Upravo zato film tako dobro funkcioniše", napisao je jedan gledalac na Aj-Em-Di-Bi-ju.

Drugi nije skrivao oduševljenje Makavojem. "Džejms Makavoj je nevjerovatan. Slobodno ga stavite u svaki horor, pogotovo ako glumi negativca. Po meni je Ne govori zlo jedan od najboljih horora godine."

Jedan korisnik filmu je dao ocjenu 9/10. "Ovaj film izaziva nevjerovatnu nelagodu, ali upravo je to njegova najveća kvalitet. Makavoj iz scene u scenu podiže napetost i teško je odvojiti pogled od ekrana", napisao je. Drugi gledalac istakao je da ga je završnica potpuno prikovala uz ekran. "Prošlo je dugo otkad me neki triler toliko držao u neizvjesnosti."

Film je dobio i nekoliko maksimalnih ocjena. "U početku sam mislio da su kritičari možda u pravu, ali nisu. Ovo je sporiji triler koji strpljivo gradi atmosferu i vodi do vrlo napete završnice", napisao je jedan gledalac.

Na Roten tomejtosu jedan je korisnik kratko zaključio: "Film me držao u neizvjesnosti od početka do kraja. Inače ne pišem recenzije, ali ovaj je to zaslužio."

@motion.lore Speak No Evil (2024) 🥶 What are your thoughts on this film? In my opinion, this is one of the rare cases where the remake is better than the original, and James McAvoy’s performance is one of the reasons why I think so. He was simply incredible. ♬ original sound - cineclips.aep

Dijelom je sniman i u Hrvatskoj

Zanimljivo je da je dio filma sniman u Hrvatskoj, i to u Grožnjanu. Kuća u kojoj žive Pedi i Kijara nalazi se u engleskoj šumi Forest of Din u grofoviji Glosteršir, gdje je sniman dio scena.

"Ne govori zlo" možete pogledati na Netfliksu.

(Mondo.rs)