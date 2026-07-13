Više od 30 ljudi izgubilo život: Tragedija koju je uživo pratio cijeli svijet najgledanija na Netfliksu (Foto, Video)

Dokumentarni film "Shipwrecked: Nightmare at Sea" trenutno je najgledaniji dokumentarni film na Netfliksu u svijetu

Izvor: YouTube/Review premieres

Riječ je o potresnoj rekonstrukciji jedne od najvećih pomorskih katastrofa modernog doba, potonuća luksuznog kruzera "Costa Concordia" 2012. godine, u tragediji koja je odnijela 32 života i zauvijek promijenila pravila bezbjednosti u kruzing industriji.

Film je premijerno objavljen 10. jula i za samo nekoliko dana popeo se na prvo mjesto najgledanijih filmova u svijetu. Luksuzni kruzer, dvaput veći od "Titanika", udario je u stijenu kod malog ostrva Djiljo u januaru 2012. nakon čega se nasukao i prevrnuo sa 4.229 ljudi iz 70 zemalja.

Dokumentarac u trajanju od 87 minuta donosi do sada neobjavljene snimke sa broda, video-zapise koje su zabilježili sami putnici, audio-zapise iz "crne kutije", kao i svjedočenja preživjelih, članova posade, spasilaca i istražitelja. Autorka filma, rediteljka Kjara Mesineo, hronološki prikazuje kako se luksuzno krstarenje Mediteranom pretvorilo u noćnu moru.

Sve počinje 13. januara 2012. godine, kada je brod sa više od 4.200 putnika i članova posade napustio italijansku luku Ćivitavekija. Samo nekoliko sati kasnije, kapetan Frančesko Sketino odlučio je da napravi neplanirani manevar i približi brod ostrvu Điljo kako bi izveo takozvani "pozdrav prolaskom". Tokom tog rizičnog manevra brod je udario u podvodne stijene koje su rasparale trup, izazvale prodor vode i na kraju dovele do prevrtanja broda.

Kapetan među prvima napustio brod

Jedan od najpotresnijih dijelova dokumentarca odnosi se na ponašanje kapetana Frančeska Sketina, koji je godinama bio predmet osuda širom svijeta. Film koristi autentične audio-snimke razgovora sa italijanskom obalskom stražom, uključujući čuvenu naredbu da se odmah vrati na brod i preuzme odgovornost za putnike.

Istraga je pokazala da je upravo niz pogrešnih odluka kapetana doveo do tragedije. Sud ga je kasnije osudio na više od 16 godina zatvora zbog ubistva iz nehata, izazivanja brodoloma i napuštanja broda prije završetka evakuacije putnika.

Posebnu snagu dokumentarcu daju iskazi preživjelih. Oni opisuju potpuni haos koji je nastao kada je brod počeo da se naginje, konfuziju među putnicima, nedostatak jasnih informacija i očajničku borbu za spas.

Gledaoci imaju priliku da vide autentične snimke nastale mobilnim telefonima putnika, zbog čega događaji djeluju još potresnije i realnije.

Pogledajte trejler dokumantarca:

Kosta Konkordija - trejler Izvor: YouTube/Hazel Yildiz



Zašto ga svi gledaju?

Kritičari ocjenjuju da je riječ o jednom od najpotresnijih Netfliksovih dokumentaraca posljednjih godina. Posebno se ističe kombinacija arhivskih snimaka, autentičnih svjedočenja i precizne rekonstrukcije događaja, zbog čega gledaoci imaju osjećaj da se nalaze usred katastrofe.

Upravo zbog takvog pristupa, "Shipwrecked: Nightmare at Sea" za samo nekoliko dana postao je globalni hit i trenutno zauzima prvo mjesto među najgledanijim filmovima na Netfliksu u brojnim zemljama svijeta.

(Mondo.rs)