Počeo OK Fest: Šarenilo šatora mijenja konture pejzaža

Uz prve taktove koji su ispunili Dolinu heroja, zvanično je počeo ovogodišnji Jelen OK Fest.

Izvor: Marko Ristic/zamrznutitonovi.com

Umjesto klasične konferencije za medije, prvi dan festivala obilježila je opuštena šetnja kroz festivalski kamp i lokacije, gdje su atmosferu zajedno sa posjetiocima osjetili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, gradonačelnik Foče Milan Vukadinović i direktor festivala Dubravko Suvara.

“Ovo je dvanaesti OK Fest ali prvi put imamo priliku da nas posjeti premijer, mislim da to nešto znači, i potvrda našeg rada ali i momenat gdje imamo ljude koji imaju senzibilitet za ovakvu vrstu događaja. Iz godine u godinu smo i govorili da je najveći nedostatak u organizaciji ovakvog događaja infrastruktura. Mislim da je ovo što se sada dešava u NP Sutjeska da će taj problem riješen, a onda kako nama tako i drugim organizatorima olakšati uslove organizacije događaja. Očekujemo da ova 3, odnosno četiri dana kroz festival prođe 30 000 ljudi. Uglavnom su tu ljudi iz regiona, ali imamo tu između 20 i 30% ljudi iz inostranstva sa svih kontinenata.” rekao je Dubravko Suvara, direktor festivala koji je podsjetio i da je ovogodišnji program festivala dosta internacionalizovan uz velika imena poput Skunk Anansie, Joss Stone, DUB FX, Onyx-a i The Wailersa.

“Ovo su ambasadori Republike Srpske, ovdje imamo ljude iz Brazila, sa skoro svih kontinenata. Ovo je priča o Republici Srpskoj, o tome kako je jedna ideja ovdje počela kao druženje mladih, a prerasla u festival sa eminentnim izvođačima koji je poznat u cijelom svijetu i naravno da zaslužuje da svi segmenti vlasti daju podršku.” dodao je Savo Minić koji je zahvalio organizatorima festivala, Grada Foče i svim onima koji su dali svoj doprinos kako bi ovaj festival izgledao ovako.

Tjentište je ponovo postalo centar regionalnog muzičkog života, a sinergija Nacionalnog parka Sutjeska i kvalitetnog muzičkog programa učinila je ovaj festival unikatnim na mapi Balkana.

“Želim dobrodošlicu svima u grad Foču, ovo je najbolji festival u ovom dijelu Evrope, sigurno festival koji ima tradiciju i koji je postao brend, kako grada Foče tako i NP Sutjeska.” izjavio je gradonačelnik Foče MIlan Vukadinović.

„Partnerstvo sa OK Fest-om je prilika da budemo dio jedinstvenog iskustva, posebne energije i nezaboravne prirode. Vjerujemo da upravo kroz ovakvu podršku možemo stvarati dodatnu vrijednost za zajednicu kroz promociju naših prirodnih potencijala. Ove godine smo zajedno sa kompanijom Mastercard pripremili posebnu pogodnost za posjetioce: za svaku uplatu od 50 KM ili više na festivalsku cashless karticu poklanjamo dodatnih 10 KM. Vjerujemo da ovakve inicijative doprinose boljem korisničkom iskustvu i stvaranju jednostavnijeg, sigurnijeg i održivijeg festivalskog okruženja. Kao banka koja sprovodi ESG principe, posebno nam je važno da budemo prisutni na događajima koji povezuju ljude i podstiču održiv razvoj lokalnih zajednica. Želimo svima odličan provod i impresivne uspomene i na ovogodišnjem OK Fest-u“, izjavila je Dijana Latinović, viši specijalista za Brend i komunikacije u NLB Banci Banja Luka.

Sjajna energija sa otvaranja samo je uvertira za ono što posjetioce očekuje u narednim danima. Uz bogat muzički program na više bina, posjetioci će imati priliku da uživaju i u brojnim pratećim aktivnostima, od filmskih projekcija do dnevnih žurki pored bazena, potvrđujući da je Jelen OK Fest mjesto gdje se granice brišu.

Paket OK kamp, kao i jednodnevne ulaznice dostupne su putem prodajnih sistema u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji, a više info i linkovi prodaje mogu se naći na zvaničnoj festivalskoj stranici www.okfest.net

(Mondo)