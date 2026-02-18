logo
Matador stiže na OK Fest: Kompletirana lista izvođača za ovu godinu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

DJ Matador predvodi elektronski program Jelen OK Festa, koji se održava od 17. do 19. jula na Tjentištu. Objavljena su i ostala imena OK Summer Stejdža.

Matador predvodi elektronski program Jelen OK Festa na Tjentištu Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

DJ Matador predvodi elektronski program dvanaestog izdanja Jelen OK Festa, koji će biti održan od 17. do 19. jula na Tjentištu, u Nacionalnom parku Sutjeska.

Organizatori su objavom izvođača elektronske scene zaključili finalni festivalski program, a publiku tokom tri večeri očekuju nastupi na OK Summer Stejdžu i OK After Partiju.

Uz Matadora, na Tjentište dolaze i Mihai Popoviciu, Raxon, Mladen Tomic, DJ Jock, Gramophonedzie i Bonjasky.

Matador je jedno od poznatijih imena međunarodne elektronske scene, a nastupa širom Evrope i svijeta. Tokom karijere radio je i remikse za izvođače među kojima su Depeche Mode i Moby.

Rumunski DJ i producent Mihai Popoviciu donosi prepoznatljiv deep i minimalistički zvuk, dok će publiku zabavljati i Raxon, producent sa adresom u Barseloni, poznat po izdanjima za svjetske elektronske etikete.

U programu su i regionalna imena poput Mladena Tomića, DJ Jocka, kao i Gramophonedzija, autora globalno poznatog hita "Why Don’t You". Nastupiće i sarajevski DJ Bonjasky, prisutan na klupskoj sceni više od dvije decenije.

Elektronski lineup upotpunjuje ranije najavljeni live program, u kojem su između ostalih Skunk Anansie, Joss Stone, Dub FX, Onyx, The Wailers, Senidah, Zoster, Goblini, Darko Rundek i brojni drugi izvođači.

OK kamp biće otvoren od 16. jula, dan prije početka festivala. 

Tagovi

OK fest elektronska muzika

