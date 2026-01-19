Skunk Anansie, Onyx, Senidah i regionalne zvijezde stižu na Jelen OK Fest

Jelen OK Fest i ovog ljeta okuplja hiljade posjetilaca na Tjentištu, u srcu Nacionalnog parka Sutjeska, gdje će od 17. do 19. jula nastupiti neka od najzvučnijih imena svjetske i regionalne muzičke scene. Među prvim potvrđenim izvođačima su Skunk Anansie, Onyx, Senidah,

Izvor: Francesca Sara Cauli / Alamy / Profimedia

Jedan od najprepoznatljivijih festivala u regionu i ove godine donosi snažan muzički program i jedinstvenu festivalsku atmosferu na magičnoj lokaciji Tjentišta. Jelen OK Fest biće održan od 17. do 19. jula, dok će festivalski kamp biti otvoren dan ranije, 16. jula, uz poseban muzički program na OK stejdžu u samom srcu kampa.

Na Tjentište stiže legendarni britanski bend Skunk Anansie, predvođen harizmatičnom pjevačicom Skin. Ovaj sastav već više od tri decenije važi za jedno od najvažnijih imena alternativne rock scene, poznat po eksplozivnim nastupima, snažnim društvenim porukama i kombinaciji rocka i punka. Skunk Anansie su 2004. godine uvršteni u Ginisovu knjigu rekorda kao jedan od najuspješnijih britanskih izvođača u posljednjih 50 godina.

Američke hip-hop legende Onyx donose na Tjentište sirovu energiju njujorške rap scene devedesetih. Sa hitovima koji su obilježili jednu eru, ovaj bend i danas važi za sinonim za koncertni haos i autentični hip-hop izraz koji je ostavio dubok trag na globalnoj muzičkoj sceni.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Među najavljenim izvođačima je i Senidah, jedna od najuticajnijih regionalnih pop zvijezda današnjice. Sa prepoznatljivim zvukom, snažnim stavom i hitovima koji broje stotine miliona pregleda na digitalnim platformama, njen nastup se već sada ubraja među najiščekivanije dijelove festivalskog programa.

Mostarski bend Zoster ponovo se vraća na Tjentište, gdje su njihovi nastupi već postali dio festivalske tradicije. Poznati po spoju reggaea, rocka i društveno angažovanih tekstova, Zoster garantuje energiju zbog koje se njihove pjesme pjevaju u glas i pamte dugo nakon koncerta.

Punk-rock veterani Goblini, bend koji je obilježio generacije i ostavio neizbrisiv trag na regionalnoj rock sceni, stižu sa set-listom ispunjenom kultnim pjesmama i prepoznatljivom beskompromisnom energijom. Program dodatno upotpunjuje beogradski indie rock sastav Artan Lili, jedan od najznačajnijih alternativnih bendova u regionu, poznat po intenzivnim i emotivno nabijenim nastupima.

Organizatori poručuju da je ovo tek prvi dio programa, te da će u narednom periodu biti objavljena nova imena koja će dodatno obogatiti lineup Jelen OK Festa.

Jelen OK Fest i ove godine spaja vrhunsku muziku, netaknutu prirodu i posebno iskustvo kampovanja pod zvijezdama, potvrđujući status Tjentišta kao jedne od najautentičnijih festivalskih lokacija u regionu.