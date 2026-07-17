Rolingstonsi ponovo osvajaju vrh: Novi album izjednačio ih sa Bitlsima

Čuveni bend "Rolingstonsi" sa novim albumom "Strani jezici" (Foreign Tongues) po 15. put su prvi na zvaničnoj britanskoj listi albuma, čime su se izjednačili sa "Bitlsima".

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Novi 25. studijski album benda objavljen je 10. jula, a na njemu gostuju Pol Makartni, Robert Smit iz grupe "Kjur" i bubnjar grupe "Red hot čili pepers" Čed Smit.

Na albumu je i pokojni bubnjar grupe "Rolingstonsi" Čarli Vots snimkom sa jedne od njegovih posljednjih sesija snimanja prije smrti 2021. godine.

"Rolingstonsi" su posljednji put dostigli prvo mjesto na zvaničnoj britanskoj listi albuma sa albumom iz 2023. godine "Hekni dajmonds", koji je osvojio Gremi za najbolji rok album.

Na žurci povodom predstavljanja albuma u Londonu prošle sedmice Mik Džeger (82) i Roni Vud rekli su da su zainteresovani za turneju.

(SRNA)