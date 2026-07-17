"Zvuči više kao Šakira od nje same": Huanova izvedba postala viralni hit

Muškarac iz Meksika postao je hit zbog svojih glasovnih mogućnosti.

Izvor: Instagram printscreen / juank_multivoces/shakira

Šakira je nedavno potvrdila status velike zvijezde na otvaranju Svjetskog prvenstva u fudbalu. I dok su internetom kružile teorije zavjere da je nastupala zapravo njena dvojnica, pojavio se njen "vokalni dvojnik"!

Muškarac iz Meksika po imenu Huan, zaprepastio je sve bojom glasa i načinom pjevanja koji je gotovo identičan Šakirinim. Dovoljno je da zatvorite oči i poslušate, i ostaćete u nevjerici:

Oduševljeni komentari su se nizali, a bilo je i onih koji su iskazivali nevjericu, međutim, Huan se ne obazire, te vrijedno nastupa kao ulični pjevač.

"On zvuči više kao Šakira od nje same!", "Ni Huanovi kukovi ne lažu", "Wow, mogao bi da joj bude prateći vokal", pisali su u komentarima.

Poslušajte još njegovih izvedbi na mrežama:

(Mondo.rs)