Na Netflix stigla 2. sezona jedne od najgledanijih serija: "Ranson Canyon" rušila rekorde, evo šta nosi nastavak

Druga sezona neočekivanog vestern hita "Ransom Canyon" stigla je na Netfliks.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Romantična vestern serija "Ransom Canyon" prošle godine je postala jedno od najvećih iznenađenja na Netfliksu, a njeni glavni glumci Džoš Dumel i Minka Keli priznaju da ni sami nisu očekivali da će tako brzo osvojiti gledaoce.

Serija, zasnovana na romanima Džodi Tomas, privukla je publiku spojem romantike, porodičnih sukoba i života na ranču.

Pogledajte trejler za 2. sezonu:

Ransom Canyon 2. sezona trejler Izvor: Youtube / Netflix

Dumel i Keli se u drugoj sezoni vraćaju u uloge Stejtena Kirklanda i Kvin O'Grejdi. Radnja se nastavlja šest mjeseci nakon završetka prve sezone: Staten pokušava da vrati porodični ranč u zapadnom Teksasu, dok Kvin mora da odluči da li će ostati u rodnom gradu ili nastaviti život koji je započela u Njujorku, gde je pronašla i novu ljubav.

Šta je osvojilo gledaoce?

Keli kaže da je bila ubijeđena da su snimili nešto posebno, ali nije verovala da će serija postati toliki hit. Kada je vidjela da je "Ransom Canyon" prvi na Netfliksovoj listi gledanosti, čak je pomislila da ga je platforma namjerno istakla kako bi privukla više gledalaca. Posebno ističe da je saradnja sa Duhamelom od početka bila prirodna, kao i da je njihova međusobna hemija doprinela uspjehu serije.

Pogledajte:

Džoš Dumel smatra da je publiku privukao autentičan svijet serije, ispunjen malim tajnama, porodičnim rivalstvima i ljubavnim zapletima zbog kojih gledaoci žele odmah da pogledaju sljedeću epizodu. Dodaje da je vestern posljednjih godina ponovo postao popularan i izvan televizije, a mnogima predstavlja beg u jednostavniji način života.

Glumci vjeruju da "Ransom Canyon" gledaocima nudi upravo ono što im često nedostaje nakon napornog dana – toplu priču o domu, porodici i odnosima, smještenu u prelijep krajolik američkog Zapada. Dumel ističe da su tokom snimanja nastojali da izbjegnu pretjeranu melodramu i ispričaju priču koja će djelovati stvarno i blisko publici, dok Keli ističe da upravo zato serija ima sve što je potrebno da privuče širok krug gledalaca.