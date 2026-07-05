Netflix ima novi hit: "Oasis" je triler od kojeg nećete moći da se odvojite! (Foto, Video)

Najgledanija serija, pored trilera "I will find you", dolazi iz Španije

Izvor: Netflix

Najgledaniji sadržaj na Netflixu, kad su serije u pitanju, jesu trileri "I will find you" i "Oasis".

"Oasis" je nova španska ljetnja triler-drama na Netflixu koja je brzo osvojila publiku i postala jedan od najgledanijih naslova.

Seriju je kreirao poznati španski autor Ramon Kampos, tvorac hitova "Gran Hotel" i "The Cable Girls", donoseći miks tinejdžerske drame, klasnih sukoba i napete detektivske misterije u stilu serije "Elite" i "Belog lotosa".

Radnja serije je smještena u ultra-luksuzni letnji rizort "Oasis Infinity", mesto rezervisano za superbogate porodice, ekskluzivne zabave i savršen beg od stvarnosti. Zaplet počinje kada u odmaralište stiže bogata porodica, a sa njima i mladi Dani, njegova majka i manipulativna polusestra Sofija.

Uživnje na plaži naglo se prekida kada tokom jedne noćne zabave misteriozno nestane mlada recepcionarka Selija.

Policija odmah reaguje i stavlja cijeli kompleks pod blokadu - niko od bogatih gostiju niti osoblja ne može da napusti odmaralište. Dok zvanična istraga tapka u mjestu, Dani i Selijina najbolja drugarica Helena započinju sopstvenu istragu, polako razotkrivajući mračne tajne, laži i prljav veš koji se kriju iza glamurozne fasade rizorta.

Pogledajte trejler:

Oasis - trejler Izvor: Netflix

Seriju predvodi talas popularnih i mladih španskih glumačkih zvijezda: Ana Garses, poznata po seriji "The Promise" kao Helena, prijateljica nestale djevojke.

Tomi Agilera, zvijezda Netflixovog hita "Welcome to Eden", glumi Danija, gosta koji pomaže u istrazi.