logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Netflix ima novi hit: "Oasis" je triler od kojeg nećete moći da se odvojite! (Foto, Video)

Netflix ima novi hit: "Oasis" je triler od kojeg nećete moći da se odvojite! (Foto, Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Najgledanija serija, pored trilera "I will find you", dolazi iz Španije

Koja serija je trenutno najgledanija na Netfliksu Izvor: Netflix

Najgledaniji sadržaj na Netflixu, kad su serije u pitanju, jesu trileri "I will find you" i "Oasis".

"Oasis" je nova španska ljetnja triler-drama na Netflixu koja je brzo osvojila publiku i postala jedan od najgledanijih naslova.

Seriju je kreirao poznati španski autor Ramon Kampos, tvorac hitova "Gran Hotel" i "The Cable Girls", donoseći miks tinejdžerske drame, klasnih sukoba i napete detektivske misterije u stilu serije "Elite" i "Belog lotosa".

Radnja serije je smještena u ultra-luksuzni letnji rizort "Oasis Infinity", mesto rezervisano za superbogate porodice, ekskluzivne zabave i savršen beg od stvarnosti. Zaplet počinje kada u odmaralište stiže bogata porodica, a sa njima i mladi Dani, njegova majka i manipulativna polusestra Sofija.

Uživnje na plaži naglo se prekida kada tokom jedne noćne zabave misteriozno nestane mlada recepcionarka Selija.

Policija odmah reaguje i stavlja cijeli kompleks pod blokadu - niko od bogatih gostiju niti osoblja ne može da napusti odmaralište. Dok zvanična istraga tapka u mjestu,  Dani i Selijina najbolja drugarica Helena započinju sopstvenu istragu, polako razotkrivajući mračne tajne, laži i prljav veš koji se kriju iza glamurozne fasade rizorta.

Pogledajte trejler:

Oasis - trejler
Izvor: Netflix

Seriju predvodi talas popularnih i mladih španskih glumačkih zvijezda: Ana Garses, poznata po seriji "The Promise" kao Helena, prijateljica nestale djevojke.

Tomi Agilera, zvijezda Netflixovog hita "Welcome to Eden", glumi Danija, gosta koji pomaže u istrazi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

serija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA