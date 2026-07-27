Dobili smo broj 1 najgledaniji film na Netfliksu: Rušio rekorde i na ovim prostorima, a evo zašto svi pričaju o njemu

Animirani mjuzikl "KPop Demon Hunters" postao je najgledaniji film na Netflix-u sa 648,7 miliona pregleda.

Izvor: Youtube printscreen/ Netflix

Animirani mjuzikl "KPop Demon Hunters" postao je najgledaniji film u istoriji "Netflix"-a, ostvarivši ubedljivu prednost u odnosu na sve ostale naslove na ovoj platformi.

Prema podacima iz "Netflix"-ovog izvještaja "What We Watched", film je do sada zabilježio čak 648,7 miliona pregleda, dok se na drugom mestu nalazi "The Super Mario Bros. Movie" sa 271,7 miliona pregleda.

Za razliku od zvanične "Netflix"-ove liste, koja prati gledanost u prvih 91 dan nakon premijere, ovi podaci obuhvataju ukupan broj pregleda od druge polovine 2023. do prve polovine 2026. godine.

Pogledajte kadrove iz filma:

Popularnost filma nije jenjavala ni više od godinu dana nakon premijere. Samo u prvoj polovini 2026. godine ostvario je dodatnih 130 miliona pregleda, čime se našao među četiri najgledanija filma na platformi u tom periodu.

Radnja prati izmišljeni K-pop trio "HUNTR/X", koji čine "Rumi", "Mira" i "Zoi". Dok pred publikom žive kao svjetske muzičke zvijezde, u tajnosti vode borbu protiv demona. Njihovi glavni protivnici su članovi benda "Saja Boys", koji služe kralju demona "Gvi-Muu".

KPop Demon Hunters | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Film je već u avgustu 2025. postao najgledanije "Netflix"-ovo ostvarenje svih vremena, prestigavši akcionu komediju "Red Notice".

Veliki uspeh ostvario je i soundtrack filma.

Pjesma "Golden" osvojila je prvo mjesto muzičkih lista u "Sjedinjenim Američkim Državama" i "Velikoj Britaniji", a popularnost ostvarenja dovela je i do rasprodatih bioskopskih projekcija sa zajedničkim pjevanjem publike, saradnje sa lancem restorana "McDonald's", najavljenog Blu-ray izdanja u okviru kolekcije "Criterion", kao i planova za svjetsku koncertnu turneju.

Evo još kadrova:

Potvrđeno je i da će "KPop Demon Hunters" dobiti nastavak, ali se njegova premijera ne očekuje prije 2029. godine.

Na listi najgledanijih dominiraju animirani porodični filmovi poput "The Boss Baby", "Minions", "Sing", "The Grinch", "Shrek" i "The Secret Life of Pets".

Među "Netflix"-ovim originalnim ostvarenjima najbolje plasirani igrani film je "Leave the World Behind" sa "Džulijom Roberts", dok je animirani "Leo" sa "Adamom Sendlerom" peti najgledaniji naslov na platformi.

Na listi 20 najgledanijih našli su se i "Netflix"-ovi filmovi "Damsel", "Back in Action", "Carry-On", "Lift", "Rebel Ridge" i "The Union".

Izvor: Avaz.ba/ MONDO