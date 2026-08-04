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Otvorene prijave za sedmu generaciju škole DJ-inga i muzičke produkcije u Banjaluci

Otvorene prijave za sedmu generaciju škole DJ-inga i muzičke produkcije u Banjaluci

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Udruženje Urban Beat otvorilo je prijave za sedmu generaciju škole DJ-inga i muzičke produkcije u Banjaluci. Program traje četiri mjeseca, a prijave su otvorene do 16. avgusta ili do popunjavanja mjesta.

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Izvor: Mondo.ba

Udruženje DJ-eva za razvoj kulture Urban Beat otvorilo je prijave za sedmu generaciju škole DJ-inga i muzičke produkcije "Atomic", koja će biti održana od septembra do kraja decembra 2026. godine.

Program traje četiri mjeseca, odnosno 16 radnih sedmica, a namijenjen je svima koji žele da steknu ili unaprijede znanja iz oblasti DJ-inga i muzičke produkcije.

Obuku će voditi poznati DJ i producent Mladen Tomić, uz podršku gostujućih predavača iz ove oblasti.

Zainteresovani više informacija o programu, načinu rada i uslovima prijave mogu dobiti putem Instagram profila Atomic DJ Production ili slanjem upita na e-mail [email protected].

Prijave su otvorene do popunjavanja planiranog broja mjesta, a najkasnije do 16. avgusta 2026. godine. Budući da je broj polaznika ograničen, organizatori pozivaju zainteresovane da se prijave na vrijeme.

Izvor: atomic dj school

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Tagovi

Mladen Tomić DJ Banjaluka

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