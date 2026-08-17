logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Senidu gađali na nastupu u Hrvatskoj: Pjevačica prekinula koncert (Video)

Senidu gađali na nastupu u Hrvatskoj: Pjevačica prekinula koncert (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Pjevačica Senida Hajdarpašić doživjela neprijatnost na nastupu u Hrvatskoj

senidu gađali ledom na koncertu na Krku Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Pjevačica Senida Hajdarpašić poznatija kao Senidah, doživjela je neprijatnost na nastupu u Hrvatskoj, zbog čega je odmah prekinula koncert. Incident se dogodio u jednom poznatom klubu na ostrvu Krk.

Tokom nastupa, pjevačica je iznenada prekinula koncert i obratila se organizatorima i obezbjeđenju. Ona je zahtijevala da se hitno pronađe osoba koja ju je gađala.

"Gađali su je ledom"

"Ovako, ko je vidio? Molim vas, molim vas samo ako možete to da sredite, inače nećemo nastaviti, samo to da kažem", poručila je bijesna Senidah direktno sa bine.

Kako je otkrio jedan od očevidaca sa lica mjesta, pojedinci iz publike su pjevačicu duže vrijeme gađali ledom, što ju je potpuno razbjesnilo.

Pogledajte:

@adissaitiSenidah in Diamond club , Krk#summer#balkan#fyp♬ original sound - 𝖘𝖊𝖓𝖎𝖉𝖆

"Uvijek se nađe neko ko misli da je prepametan, pa su je gađali ledom", objasnio je dečko koji se našao na licu mjesta.

(Blic, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Senidah incident

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA