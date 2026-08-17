Senidu gađali na nastupu u Hrvatskoj: Pjevačica prekinula koncert (Video)

Pjevačica Senida Hajdarpašić doživjela neprijatnost na nastupu u Hrvatskoj

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Pjevačica Senida Hajdarpašić poznatija kao Senidah, doživjela je neprijatnost na nastupu u Hrvatskoj, zbog čega je odmah prekinula koncert. Incident se dogodio u jednom poznatom klubu na ostrvu Krk.

Tokom nastupa, pjevačica je iznenada prekinula koncert i obratila se organizatorima i obezbjeđenju. Ona je zahtijevala da se hitno pronađe osoba koja ju je gađala.

"Gađali su je ledom"

"Ovako, ko je vidio? Molim vas, molim vas samo ako možete to da sredite, inače nećemo nastaviti, samo to da kažem", poručila je bijesna Senidah direktno sa bine.

Kako je otkrio jedan od očevidaca sa lica mjesta, pojedinci iz publike su pjevačicu duže vrijeme gađali ledom, što ju je potpuno razbjesnilo.

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"Uvijek se nađe neko ko misli da je prepametan, pa su je gađali ledom", objasnio je dečko koji se našao na licu mjesta.

(Blic, MONDO)