Najstariji sačuvani film na svijetu nastao je prije 138 godina: Traje manje od dvije sekunde

Najraniji film "Roundhay Garden Scene" na celuloidnoj traci snimio je Luj Eme Ogisten Le Prens koristeći kameru sa jednim objektivom, koju je sam napravio 1888. godine.
Da li ste se ikada zapitali kako je izgledao prvi pokretni zapis u istoriji? Prije nego što su braća Limijer očarala svijet, jedan francuski fotograf napravio je korak koji ga je zauvijek upisao u istoriju.
Prema Ginisovoj knjizi rekorda, najstariji sačuvani film na svijetu traje jedva nešto više od dvije sekunde, a nastao je u jednoj engleskoj bašti 14. oktobra daleke 1888. godine.
Pogledajte kako je on izgledao:
Otac kinematografije
Ostvarenje pod nazivom "Scena u Raundhajskom vrtu" ("Roundhay Garden Scene") snimio je pronalazač i fotograf Luj Eme Ogisten Le Prens još 1888. godine. Zbog ovog poduhvata, Le Prens se od 1930. godine zvanično naziva "ocem kinematografije" - kao prva osoba u istoriji koja je uspjela da zabilježi pokretne slike koristeći kameru sa jednim objektivom.
Smijeh, hodanje unazad i četvoro "glumaca"
Snimak je nastao na celuloidnoj traci u bašti kuće porodice Vitli, u ulici Oukvud Grejndž Roud u Randhaju - predgrađu Lidsa u engleskom Zapadnom Jorkširu. Prema svjedočenju autora, film je nastao 14. oktobra 1888. godine.
U ovom istorijskom zapisu pojavljuju se četvoro "glumaca": Adolf Le Prens (autorov sin), Sara Vitli (Le Prensova tašta), Džozef Vitli (domaćin i vlasnik imanja), Harijet Hartli (porodična prijateljica).
Kratak video prikazuje aktere kako kruže po bašti, smiju se sami za sebe i paze da ne izađu iz kadra kamere. Posebno je zanimljiv detalj što gđa Sara Vitli iz nekog razloga u kadru hoda unazad.
Tehnički podaci koji su promijenili istoriju
Iako se u istorijskim zapisima dužina trajanja od zavisnosti od brzine projekcije procjenjuje na između 1,66 i 2,11 sekundi, ovaj pionirski zapis napravljen je po stopi od 12 sličica u sekundi i sastoji se od svega nekoliko sačuvanih frejmova.
To je bilo sasvim dovoljno da čovječanstvo napravi svoj prvi vizuelni korak ka modernoj filmskoj industriji kakvu danas poznajemo.
(Mondo.rs)