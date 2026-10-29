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Kako je izvedena najgnusnija prevara u istoriji filma? Krici užasa u "Kumu" su stvarni, glumac dodirivao leš

Kako je izvedena najgnusnija prevara u istoriji filma? Krici užasa u "Kumu" su stvarni, glumac dodirivao leš

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Frensis Ford Kopola je detalje jedne scene krio i od glumaca. Jednog pogotovo!

Kako je izvedena najgnusnija prevara u istoriji filma Izvor: Youtube printscreen / Movie Vice

Trilogija "Kum" je zlatnim slovima upisana u istoriju filma. Nema osobe koja nije pogledala sagu o porodici Korleone, a i čak da se nađe neko ko ne zna o čemu je riječ, sigurno zna za muziku i scenu sa odsječenom konjskom glavom u krvavoj postelji.

Ono što dugo nisu znali čak i najverniji gledaoci je činjenica da užas na licu glumca koji vidimo baš u toj sceni , nije bio odglumljen.

Jednostvno, glumac Džon Marli je bio prevaren!

Tokom svih proba, Marli je scenu uvježbavao sa vještačkom, gumenom konjskom glavom. Reditelj Frensis Ford Kopola, poznat po svom ekstremnom perfekcionizmu, bio je nezadovoljan time kako lažna glava izgleda na kameri.

U potpunoj tajnosti, režiser je poslao ekipu u lokalnu fabriku pseće hrane u Nju Džersiju, gdje su pronašli konja koji je već bio određen za klanje. Vlasnicima je plaćeno da Kopolinoj ekipi ustupe glavu nakon što životinja bude usmrćena.

Na dan snimanja, prije nego što je Marli legao u krevet, filmska ekipa je donela paket obložen ledom. Dok je glumac žmirio čekajući akciju, lažna glava je zamijenjena pravom, krvavom i teškom konjskom glavom.

Kada su se upalile kamere i kada je Marli počeo da sklanja čaršav, shvatio je da dodiruje pravi leš.

Krici panike, histerije i čistog horora koje čujemo u filmu su stvarni krici čovjeka u stanju šoka.

PETA i udruženja za zaštitu životinja su burno reagovali nakon ovog saznanja, ali Kopola je kratko odgovorio da filmu niko nije naudio živom stvoru, već da su iskoristili ono što je industrija mesa već odbacila.

Pogledajte:

Kum-scena s konjskom glavom
Izvor: Yotube/Movieclips

 (Mondo)

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Tagovi

film trilogija film Kum Frensis Ford Kopola

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