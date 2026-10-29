Stephen Graham u ulozi serijskog ubice: Nova triler-serija "Nocturne" donosi opasnu igru mačke i miša

Nova serija "Nocturne" stiže na platformu Apple TV, donoseći priču o serijskom ubici, opsjednutom detektivu i agentici FBI-ja koja pod lažnim identitetom pokušava da otkrije istinu o misterioznom slučaju.

U deset epizoda napetost se gradi oko nestalog djeteta, mračnih tajni i čovjeka koji bi mogao da zna više nego što želi da otkrije.Serija je nastala po motivima dva romana, „The Sandman“ i „Lazarus“, autora Larsa Keplera.

Kreatori John Hlavin i Rowan Joffé radnju su iz Skandinavije premjestili u ruralne predjele zapadne Pensilvanije, gdje počinje potraga za odgovorima.

Priča počinje kada se tinejdžer, koji je prije tri godine otet, iznenada pojavi u šumi. Njegova sestra, međutim, i dalje je nestala. Istražitelji sumnjaju da bi ključ za rješavanje slučaja mogao biti Jurek Walter, serijski ubica kojeg tumači Stephen Graham. Postoji, ipak, jedan veliki problem: Walter je zatvoren u strogo čuvanoj podzemnoj jedinici psihijatrijske bolnice, što mu obezbjeđuje snažan alibi.

Kako bi došli do odgovora, vlasti angažuju agenticu FBI-ja na tajnom zadatku, koju glumi Zazie Beetz. Istovremeno, penzionisani detektiv, u čijoj je ulozi Liev Schreiber, sve dublje tone u opsesiju slučajem. Njihove priče povezuju se u opasnu igru mačke i miša s ubicom čiji uticaj možda prevazilazi zidove ćelije u kojoj je zatvoren.

Graham se za ulogu pripremao gledajući dokumentarce o stvarnim serijskim ubicama, koje mu je birala supruga Hannah.

"Gledao sam kako su na neki način manipulisali određenim ljudima i kako su vjerovali u vlastitu istinu“, rekao je Graham.

Kreator serije John Hlavin istakao je da je cilj bio da se pronađe novi pristup žanru koji je publici već dobro poznat.

„Publika je veoma sofisticirana i ima toliko zabave, čak i unutar ovog konkretnog žanra“, rekao je Hlavin.

Vizuelni kontrast jedan je od važnih elemenata serije. S jedne strane nalazi se Walter, zarobljen u podzemnoj ćeliji, a s druge otvoreni prostori ruralne Pensilvanije.

Hlavin je lik serijskog ubice opisao kao gotovo životinjski: „Jurek je gotovo vuk, znate na šta mislim? A vuk žudi da bude slobodan, a mi smo ga praktično stavili u kavez“, objasnio je.

Schreiber je naveo da su ga projektu privukli kvalitet scenarija i saradnja s režiserom Timom Van Pattenom, poznatim po radu na serijama „Boardwalk Empire“ i „The Pacific“, za koje je nagrađivan Emi nagradom.

Prema Schreiberovim riječima, tri glavna lika povezuje osjećaj egzistencijalne izolacije, iako se svako od njih s njom suočava na drugačiji način. Upravo taj psihološki sloj, uz potragu za nestalim djetetom i mračnu prošlost glavnog osumnjičenog, čini osnovu ove triler-drame.

(Mondo)