Intimne scene na filmu često izgledaju glamurozno i senzualno, ali glumci otkrivaju da iza kamera vlada neprijatnost koju publika nikada ne vidi.

Izvor: Youtube printscreen/PSKatieHolmes

Svaka intimna scena u filmu iako izgleda strastveno, nosi sa sobom izazove, a ponekad i povrede.

Dok mi mislimo da hemija među glumcima zaista postoji, Sofi Tarner, Tom Kruz i mnogo drugih su tu da nas razuvjere.

Poljubac sa bratom

Zvijezda serije "Igra prijestola", Sofi Tarner, otvoreno je pričala o neprijatnom iskustvu ljubljenja sa Kitom Haringtonom, koji je tumačio njenog brata Džona Snježnog. Iako su izvan kamera gajili prijateljski odnos, scena poljupca bila je toliko mučna da su oboje maltene povraćali.

"Pitala sam se: "O čemu on to govori?" A onda sam pročitala scenario: poljubac, poljubac, seks, poljubac, seks... I shvatila: "O, dođavola, pa to je moj brat" - rekla je Tarner u emisiji "Late Night with Seth Meyers". Iako su ispoštovali scenario, iskustvo je bilo mnogo neprijatno".

Slomljen nos

Holivudski zavodnik Tom Kruzdoživio je ozbiljnu povredu tokom seks scene sa Đinom Geršon. Iako su akcione scene njegova specijalnost, ovoga puta je gotovo slomio nos.

Vidi opis Tom Kruz polomio nos, a ona završila u modricama: Ovi glumci su zadobili žešće povrede tokom snimanja vrućih scena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/x/Jakey Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: printscreen/x/Jakey Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MC2 William Bennett IV/US Navy / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: -/EPA Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Eurosport Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Eurosport Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: instagram/victoriacanal Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 12 12 / 12 AD

Geršon je objasnila kako je tekla situacija u jednom intervjuu.

"Rekla sam mu: "Samo me nemoj golicati". Ali on me je uhvatio oko struka i refleksno sam ga udarila koljenom pravo u nos. Bilo je krvi svuda. Nije se naljutio, već je priznao da je bio njegov propust jer sam ga upozorila", ispričala je glumica.

Tijelo puno modrica

Kejt Vinslet je povrede zadobila zbog strastvene scene u filmu "Mali ljudi".

Ona i Patrik Vilson su odlučili da sve scene odigraju sami, bez dublera, što je rezultiralo brojnim modricama po njegovom tijelu.

"Kejt je bila fantastična, potpuno profesionalna. Takve scene su bolne i zastrašujuće, bez obzira koliko profesionalni bili", ispričao je jednom prilikom Vilson.

"Gleda vas 50 ljudi dok glumite"

Da mentalni stres prati snimanje intimne scene potvrđuje i Džejk Džilenhol, koji je sa Dženifer Aniston snimao film "Dobra djevojka".

Iako su mnogi muškarci mogli samo da mu zavide, on opisuje iskustvo kao mučenje jer je scena snimana pred desetinama ljudi.

Vidi opis Tom Kruz polomio nos, a ona završila u modricama: Ovi glumci su zadobili žešće povrede tokom snimanja vrućih scena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/MMA Junkie Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/MMA Junkie Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/MMA Junkie Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/MMA Junkie Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/MMA Junkie Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Screenshot/ESPN Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Screenshot/ESPN Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Screenshot/ESPN Br. slika: 8 8 / 8

"Ljubavne scene su čudne jer vas gleda 30, 50 ljudi. To me ne uzbuđuje", rekao je Džilenhol, dodajući da mu je Aniston olakšala situaciju predloživši jastuk na probama.

"Ne pipaj me"

Slavna glumica Nikol Kidman otkrila je da je snimanje erotske drame "Babygirl" bilo izuzetno emotivno iscrpljujuće.

"Bilo je trenutaka kada sam pomislila: "Ne želim više nikad da doživim orgazam. Ne približavaj mi se. Mrzim što ovo radim", bila je iskrena glumica.

(Mondo)