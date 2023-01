KAKO MUŠKARCI NAJVIŠE VOLE DA SE PROBUDE UJUTRU: Svi misle da je ova anketa zabrinjavajuća

Ako ste mislili da muškarci najviše vole da "zbrinu" jutarnju erekciju kad se probude, prevarili ste se.

Mnogi muškarci kažu da je jutarnja erekcija sasvim uobičajena pojava, dok nježniji pol to prepisuje uzbuđenosti i potrebi za intimnim odnosom. Nedavno je jedno istraživanje otkrilo da to nije glavni razlog. Tokom osmosatnog sna, erekcija se javlja od tri do pet puta, a postoji nekoliko naučnih objašnjenja za pitanje "zašto nastaje".