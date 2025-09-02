Kada snovi postanu stvarnost zahvaljujući kreativnosti

Izvor: Promo

Neki sanjaju Pariz, neki New York, a neki maštaju o odlasku na Maldive. Međutim, za one koji žive muziku i svaki ritam osjećaju u kostima, jedna od najvećih želja je otići na globalno popularni muzički festival Tomorrowland. Šest sretnika iz BiH nedavno se vratilo s te muzičke planete – i još uvijek sabiraju utiske.

Već skoro dvadeset godina, De Schorre park u malom belgijskom gradu Boomu svakog ljeta postaje epicentar elektronske muzičke scene. Tokom dva uzastopna vikenda u julu, ovo mjesto pretvara se u paralelni svijet ispunjen svjetlima, zvukovima i ljudima koji stižu sa svih krajeva planete.

Tomorrowland okuplja više od 600 izvođača, od svjetski poznatih imena kao što su Martin Garrix, Armin van Buuren, David Guetta, Solomun, Amelie Lens, Hugel i Hardwell, do novih underground talenata. Svi nastupaju na tematskim binama, kojih ima oko dvadesetak, a koje izgledaju kao da su izašle iz bajke ili futurističkih filmova. Sve su to samo neki od razloga zašto je ovaj festival, sa svojim upečatljivim temama i dizajnom, postao svjetski prepoznatljiv i poseban. Daleko najvažniji od njih je taj što su hiljade nepoznatih ljudi ovdje povezani i plešu kao da su odrasli na istom mjestu.

Tako je bilo i ove godine, od 18. do 27. jula, kada je festival ponovo spojio ljubitelje muzike iz cijelog svijeta.

Izvor: Promo

Odlazak na Tomorrowland? Doslovno – trebalo je snimiti video

Naime, ovog juna objavljen je izazov za sve koji žive za ideju da je svijet jedan veliki plesni podijum, ali i one koji puštaju kreativnosti da pomjera njihove granice.

Zadatak je bio pokazati "kako se sprema za Tomorrowland" uz VELO*, a tri najkreativnije osobe iz BiH, odnosno najbolje osmišljeni videozapisi, nagrađeni su putovanjem za dvije osobe. To znači da je ukupno šest osoba spakovalo kofere i krenulo za Belgiju prepustiti se avanturi o kojoj su do sada mogli samo maštati. Ulaznica za Tomorrowland jedna je od najtraženijih na svijetu, te ne moramo ni spominjati koliko teško se do njih dolazi. Upravo zato, dobiti je sasvim besplatno - avantura je vrijedna pričanja.

S obzirom da im je omogućio ovo putovanje, oni koji su spakovali kofere, sa sobom su ponijeli i VELO*, proizvod koji savršeno prati filozofiju života u pokretu. U pitanju su nikotinske vrećice, bez dima i duhana, koje su alternativa sa potencijalno smanjenom štetnosti u odnosu na tradicionalne cigarete. Zato, ako postoji mjesto gdje “bilo kad, bilo gdje” ima najviše smisla – onda je to upravo Tomorrowland, gdje posjetitelji često ne žele propustiti nijedan tren.

Vidi opis Šest sretnih kreativaca iz BiH otišlo na Tomorrowland: Kako izgleda festival koji mijenja pogled na muziku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Promo Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Promo Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Promo Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Promo Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Promo Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Promo Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Promo Br. slika: 20 20 / 20

Doživljaj na festivalu bio je kompletan. Ovogodišnja tema bila je “Orbyz”, odnosno koncept koji prikazuje čarobni svijet od leda, a savršeno su je dočarali LED svjetla koja simuliraju zaleđene kristale, pokretne svjetlosne instalacije koje oponašaju polarnu svjetlost (auroru), performeri odjeveni kao ledena bića, zvukovi koji tjeraju da se naježite... Prema podacima dostupnim na internetu, festival je okupio oko 200.000 posjetitelja po vikendu.

Ipak, festival ne privlači ljude samo muzikom. Koncept je osmišljen tako da svaki trenutak, pa čak i pauza, budu iskustvo za pamćenje. Pobjednici nagradne igre, kao i većina posjetilaca festivala, odsjedali su u DreamVille kampu – posebnom kampu koji je sastavni dio Tomorrowlanda.

U DreamVille-u se možete predahnuti u chill zonama, prostorima osmišljenim za opuštanje, razgovor, čak i meditaciju, a tu su i interaktivne umjetničke instalacije, prostori za razonodu, poput padel terena, prostori za lagane treninge i slično. Ovaj jedinstveni ambijent dodatno upotpunjuje cijelo festivalsko iskustvo, pružajući mjesto gdje posjetioci mogu napuniti energiju i uživati u svakom trenutku festivala.

Izvor: Promo

Svoje iskustvo na Tomorrowlandu podijelila je i influenserica Maida Ribić, koja je na društvenim mrežama prenijela dio atmosfere, od spontanih kadrova iz publike, do vizuelno zavodljivih detalja koji Tomorrowland izdvajaju iz mora drugih festivala.

Još više Maidinih utisaka i nezaboravnih trenutaka pogledajte na njenom Instagram profilu.

Iako se ovogodišnji Tomorrowland završio, za sve posjetitelje ostale su vrijedne uspomene, ali i potvrda da snovi, uz malo hrabrosti i podrške, koju je u ovom slučaju pružio VELO*, mogu postati stvarnost. Po povratku kući, neki su iz Belgije donijeli narukvice, neki blato na patikama, međutim svi su donijeli priče koje će prepričavati godinama.

VELO Nikotinske Vrećice | Bosna i Hercegovina

*Samo za 18+. Ovaj proizvod nije bez rizika i oslobađa nikotin koji stvara snažnu zavisnost.