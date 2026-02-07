12 meseci je jeo samo jaja i crveno meso: Poslije godinu dana niko nije mogao da vjeruje šta mu se dogodilo

Kada je vaga pokazala 136 kilograma, odlučio je da godinu dana jede samo jaja i crveno meso.

Kada čovjek dođe do tačke u kojoj je život, prije svega, stalna bol, jedna jedina odluka može sve da okrene u potpuno drugom smjeru. Kada je Patrik imao 136 kilograma, znao je da više ne može tako da nastavi. Svakodnevica ga je iscrpljivala, tijelo ga je boljelo, san mu nije donosio odmor, a misli su sve češće klizile ka depresiji.

Nije imao energije ni za najosnovnije obaveze, a kamoli za vreme provedeno sa sinom, koji je tada bio u ranom djetinjstvu. Upravo taj osjećaj da mu život prolazi pored njega postao je prelomni trenutak, piše Metropolitan.si.

Zajedno sa suprugom odlučio se na drastičnu promjenu ishrane. Njegov jelovnik sastojao se isključivo od jaja i crvenog mesa. Svakog dana je jeo velike porcije mesa i više jaja, a između obroka posezao za jednostavnim proteinskim užinama. Odluka nije bila laka, ali je bila svjesna - cilj nije bila brza prečica, već pokušaj da ponovo preuzme kontrolu nad sopstvenim telom i životom.

Prije promjene, dani su mu bili naporni već od samog jutra. I pored dugog sna, budio se umoran, ukočen i bez volje. Bolovi u koljenima, leđima i nogama bili su stalni, a penjanje uz stepenice ostavljalo ga je bez daha. Tada je shvatio da više nije riječ samo o izgledu, već o kvalitetu života i budućnosti njegove porodice.

Motivaciju je pronašao u jednostavnom podsetniku. Za pozadinu na telefonu postavio je fotografiju sina, kako bi sebi svakodnevno ponavljao razlog zbog kojeg ne odustaje. Počeo je i da bilježi napredak. Fotografisao se i mjerio obime tijela, jer je znao da vaga ne prikazuje uvijek cijelu sliku. Upravo su mu ti mali dokazi pomaka pomagali da istraje i u periodima kada bi se rezultati privremeno zaustavili.

Poslije godinu dana njegov život se dramatično promijenio. Izgubio je 64 kilograma i skoro pola metra u obimu struka. San mu je postao dublji, bolovi su nestali, a energija se vratila. Kaže da je već poslije prvih mjeseci osetio veliku promjenu u raspoloženju, mentalnoj jasnoći i opštem osećaju pozitivnosti. Tijelo i um su počeli da se mijenjaju gotovo istovremeno.

Danas bez problema trči uz stepenice, igra se sa sinom, podiže ga, smije se s njim, a i dalje ima dovoljno snage i energije do kraja dana. U budućnosti planira da ishranu postepeno proširi i prilagodi uravnoteženijem načinu života, ali mu je ovo iskustvo, kako kaže, zauvijek promijenilo odnos prema sopstvenom tijelu i odgovornosti prema sebi.

Njegova priča nije recept, već lična ispovijest o tome šta se može dogoditi kada čovjek prestane da odlaže i odluči da djeluje.

Napomena: Ovaj tekst ima informativno-edukativni karakter i ne predstavlja medicinski savjet. Ekstremne dijete, poput konzumiranja samo crvenog mesa i jaja, mogu da budu opasne po zdravlje. Prije nego što probate bilo kakvu restriktivnu ishranu, obavezno se posavjetujte sa ljekarom.

