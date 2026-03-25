Miloš Simić, tattoo majstor iz Banjaluke: Najbolja tetovaža je ona s kojom smo jednako zadovoljni i klijent i ja (Foto)

Miloš Simić je jedan od najprepoznatljiviji tattoo majstora mlađe generacije iz Banjaluke. Strpljivo i dosljedno gradi svoj stil već devet godina, a kvalitet njegovog rada najbolja mu je reklama.

Najbolje mu leže realistične, velike tetovaže sa mnogo detalja, a kaže da voli i da radi cover up, odnosno prekrivanje starih tetovaža. Miloš je iskustvo je sticao učeći od najboljih u našem gradu, a imao je priliku da sarađuje i uči od poznatih majstora iz regiona i Evrope. Za MONDO govori o svojim počecima, izazovima, ali i granicama koje, neminovno, moraju da postoje.

Kada si prvi put shvatio da je tetoviranje tvoj pravi poziv?

Oduvijek sam volio umjetnost, a crtam od djetinjstva. Kao tinejdžer, zainteresovao sam se za grafite, a kasnije sam shvatio da je tetoviranje ono što me istinski privlači. Prvu tetovažu uradio sam na sebi, sa 15 godina. Želio sam da iskusim osjećaj sa obe strane.

Čim sam završio srednju školu počeo sam da učim, i to od dva poznata banjalučka tattoo majstora - Nemanje Đukanovića Švabe i Branislava Skenderije zvanog Skenda. Radio sam u njihovim studijima, a kasnije su stigli pozivi za gostovanja u drugim studijima u regionu i Evropi.

Učestvovao sam i na brojnim konvencijama i seminarima širom Evrope, gdje sam upoznao brojne poznate tattoo artiste, učio od njih i dodatno razvijao svoje vještine.

Koji stil tetoviranja ti najviše “leži”?

Najviše mi odgovara realizam, bilo da je u crno-bijeloj tehnici ili u boji. Pored toga volim raditi i cover up tetovaže, odnosno prekrivanje starih tetovaža, jer su dosta zahtjevne i predstavljaju veći izazov. Najviše uživam u ovim stilovima, ali volim i sve druge stilove, otvoren sam za sve ideje i prijedloge.

Kog umjetnika posebno cijeniš?

Ima mnogo tattoo umjetnika čijem radu se divim, ali izdvojio bih samo neke koji su me posebno inspirisali svojim stilom i tehnikom – Alex Pancho, Alexey Mashkow, Igor Mitrenga, Lukas Smyku, Kindamo, Djole...

Sjećaš li se svoje prve tetovaže (a da nije na tvojoj koži)?

Sjećam se, naravno, prijatelju sam tetovirao slovo V, to je prvo slovo imena njegove majke. Osjećao sam se posebno i ponosno, jer je to bio trenutak kada sam shvatio koliko zaista volim tetoviranje i koliko mi znači da stvorim nešto što će neko zauvijek da nosi sa sobom.

Šta za tebe znači savršena tetovaža?

Kombinacija pažljovo osmišljenog i uklopljenog dizajna i precizne tehnike. Kada uz to ima i priču ili značenje za klijenta, odnosno emocionalnu važnost - onda je to savršena tetovaža, na koju su ponosni i artist i onaj na čijem se tijelu nalazi.

Koliko ti je važna kreativna sloboda u radu?

Izuzetno mi je važna. Volim kad klijent dođe sa idejom ili motivom, ali mi je mnogo draže da mi prepusti kreativnu slobodu, jer često uspijem napraviti nešto bolje nego što su prvobitno zamislili. Trudim se da svaki moj rad bude jedinstven, ali da precizno ispriča priču osobe čije tijelo krasi.

Ima li nešto što odbijaš da radiš?

Ne odbijam motive generalno, ali postoje stvari koje ne radim, poput tetoviranja intimnih dijelova tijela.

Gdje vidiš sebe za pet godina?

Za pet godina volio bih se vidjeti u Americi, gdje je najveća tattoo scena i gdje rade mnogi umjetnici koji me inspirišu. Cilj mi je da neprestano učim, napredujem i razvijam svoj stil, ali i da razmjenjujem iskustva na međunarodnom nivou.

Koliko su za tvoj posao važne tattoo konvencije?

Konvencije su važne za reputaciju umjetnika, jer pružaju priliku da pokažeš svoj rad široj publici, upoznaš druge umjetnike i ostaneš u toku s novim trendovima i tehnikama.

Kakva je razlika između balkanske i svjetske scene?

Glavna razlika je u raznovrsnosti i broju umjetnika i stilova, ali i percepciji javnosti. Mogu da sa sigurnošću kažem da se po kvalitetu balkanski artisti mogu svrstati rame uz rame sa svjetski poznatim majstorima, ali kod nas nema toliko dešavanja koja idu uz ovu umjetnost, scena je dosta manja.

Koliko je trajala najduža sesija koju si radio?

Najduža sesija trajala je 17 sati, tokom koje sam radio na dva klijenta.

Najneobičniji zahtjev klijenta?

Jedan momak je tražio tetovažu na licu kakvu ima Majk Tajson. Najsmješnije u svemu tome je što on uopšte nije znao ko je Tajson, nego ga je video u filmu “Mamurluk 2” i poželio da ima isto to…

Najdraži motivi koji ti nikad ne dosade?

Volim da radim portrete i radove s mnogo detalja, volim izazove i inovacije, jer mi daju priliku da isprobam nešto novo i da budem što kreativniji.

Koji dijelovi tijela su najteži za tetoviranje?

Za mene najzahtjevniji dijelovi tijela za rad su rebra i lice, jer zahtijevaju izuzetnu preciznost i strpljenje.

Da li si tetovirao nekog poznatog?

Tetovirao sam Martinu Reuter, austrijsku TV voditeljku i modnu ikonu, zatim srpskog pjevača Sergeja Pajića. Uz prijatelja Pedija imao sam priliku da upoznam Dejana Stankovića, Alena Omića, Kristijana Iličića…