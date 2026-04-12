Ovo su bore koje odaju godine, a pojavljuju se prve: Kozmetičarka otkriva kako da ih se riješite

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Nazolabijalne bore su prve koje se pojavljuju – otkrijte kako da ih spriječite, ublažite i sačuvate mladolik izgled lica.

Nazolabijalne bore kako ih se riješiti Izvor: Dragon Images/Shutterstock

  • Nazolabijalne bore najviše otkrivaju godine i umaraju izgled lica.
  • Prevencija i redovna njega su ključ za usporavanje njihovog nastanka.
  • Kombinacija tretmana i njege daje najbolje rezultate.

Nazolabijalne bore su bore donje trećine lica, protežu se od krila nosa do usana i jedne su od najvidljivijih bora na licu. Nastaju već u tridesetim, a vidno se produbljuju u četrdesetim godinama.

Razlozi su prirodno starenje, gubitak kolagena i elastina, opuštanje mišića, kao i pomijeranje masnih jastučića u gornjem dijelu lica, objašnjava kozmetičarka Danijela Miljković.

Na njihov nastanak utiču i genetika, intenzivna mimika, izlaganje suncu, pušenje, nagle promjene tjelesne težine, kao i neadekvatna nega kože.

Bitan je i zagrižaj

Iako se o tome ređe govori, položaj vilice može imati uticaja na nastanak ovih bora. Nepravilan zagrižaj, stiskanje zuba i povlačenje vilice unazad mogu promijeniti raspodjelu napetosti u mišićima lica, što dodatno naglašava ove bore.

Bolje prevencija nego sanacija

Prevencija počinje prije nastanka bora redovnom zaštitom od sunca, kvalitetnom hidratacijom, upotrebom preparata koji stimulišu proizvodnju kolagena i elastina, kao i unosom tečnosti u većim količinama. Važne su i zdrave navike poput izbalansirane ishrane i izbjegavanja pušenja.

Pravilna njega i redovne masaže lica stimulišu rad mišića, dodatno prokrvljuju i poboljšavaju cirkulaciju, povećavaju oksigenizaciju kože, daju joj jedrost i vitalnost. To je posebno efikasno uz hranljive supstance i maske koje hidriraju, zatežu i hrane kožu, kaže kozmetičarka Danijela Miljković, zaŽenu.

Nega kože
Tretmani i savremene metode

"Naravno, imamo invazivne i neinvazivne metode u rješavanju ove problematike, ali cilj nam je da spriječimo, umanjimo ili odložimo medicinske procedure koje se završavaju injektivnim putem ako želimo da prirodno starimo, a zadržimo izgled mladalačke jedre i negovane kože."

Kozmetički tretmani koji se koriste za smanjenje ili prevenciju bora su:

  • radiofrekvencija
  • miolift
  • ultrazvučni lifting
  • hemijski pilinzi
  • mikronidling

Laserski tretmani takođe poboljšavaju teksturu i ublažavaju bore. Biostimulatori, kao i tretmani sopstvenom krvlju poput PRP tretmana, dugoročno poboljšavaju izgled i kvalitet kože.

Sastojci koji brišu bore

Bez obzira na izbor njege - medicinske ili prirodne, neophodno je redovno njegovanje, mazanje i masaža kože.

Ključni sastojci u nezi su:

  • retinol
  • vitamin C
  • peptidi
  • hijaluronska kiselina
  • niacinamid
  • ceramidi

Kao i kvalitetna ulja:

  • bademovo ulje
  • jojoba
  • ulje koštica grožđa
  • argan
  • skvalan
  • ulje šipka
Serum za negu kože
Masaže zatežu lice

Tehnike koje se koriste u masaži uključuju miofascijalni lifting, koji se zasniva na dubokoj stimulaciji mišića lica i fascije, kao i bukalnu masažu usne duplje koja daje efekat prirodnog liftinga.

Vježbe za lice

Ove vježbe možete raditi kod kuće kako biste podigli tonus donje trećine lica i spriječili produbljivanje bora.

Vježba 1: Podižite obraze

Nasmijte se sa blago zatvorenim usnama, stavite prste na gornji dio obraza i pokušajte da ih podignete prema očima. Zadržite 5–10 sekundi i ponovite 10 puta.

Vježba 2: O i X

Naizmjenično izgovarajte slovo O i zatim oblikujte usne kao da izgovarate X. Ponovite 20 puta.

Vježba 3: Pumpanje obraza

Udahnite i napunite obraze vazduhom, pa prebacujte vazduh iz jednog u drugi obraz. Vježba poboljšava cirkulaciju.

Vježba 4: Protiv spuštanja obraza

Stavite kažiprste uz nazolabijalne linije i blago podignite kožu. Pokušajte da se nasmijete uz otpor prstima. Ponovite 10 puta.

Bore oko usana
Kombinacija tretmana i njege daje maksimalne rezultate

U slučaju izraženijih bora, hirurški lifting lica može biti opcija.

Ne postoji univerzalno rješenje. Najbolji rezultati postižu se kombinacijom nege, pravilne ishrane i pažljivo odabranih estetskih tretmana.

Individualni pristup i razumijevanje strukture lica ključni su za prirodan, dugotrajan rezultat i očuvanje svježeg i mladolikog izgleda.

