logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Japanski recept za duži život: 3 navike koje usporavaju starenje i donose svakodnevni mir

Japanski recept za duži život: 3 navike koje usporavaju starenje i donose svakodnevni mir

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Šta to rade Japanci da bi duže i srećnije živjeli? Upoznajte njihove navike...

Japanski recept za duži život Izvor: Shutterstock
  • Minimalizam, funkcionalnost i estetika utkani su u japansku svakodnevicu koja uključuje pažljivo upravljanje vremenom, resursima i tijelom.
  • Snaga malih rituala pomaže ljudima da pronađu balans i smirenost u svakodnevici.
  • Japanski način života pokazuje kako disciplina i poštovanje prema drugima doprinose kvalitetu života i dugovječnosti.

Japan je zemlja koja  izaziva globalno divljenje zbog svoje kulture, estetike i načina života. Minimalistički dizajn, funkcionalna arhitektura, izuzetna gostoljubivost i vrhunska kuhinja samo su dio onoga što je učinilo japanski stil prepoznatljivim širom svijeta.

Ipak, ono što posebno inspiriše jeste njihova cjelovita filozofija svakodnevice — pažljivo upravljanje vremenom, resursima i tijelom, uz naglasak na doslednosti, tišini i malim ritualima. Ove navike, iako jednostavne, imaju dokazano pozitivan uticaj na zdravlje, dugovječnost i kvalitet života.

1. Jutarnji mir

U Japanu, dan često počinje tihim trenutkom poznatim kao ma — praznina između zvukova, prostor za disanje prije nego što svijet postane bučan. Ljudi izdvajaju nekoliko minuta kraj prozora, bez telefona i bez plana, samo uz svjetlost i dah. Na peronima u Tokiju, gdje se svi strpljivo i uredno čekaju bez guranja, jasno se vidi koliko se cijeni pauza. Taj mali ritual pomaže da dan ne izmakne kontroli.

Kako izgleda u praksi: ista stolica, ista šolja, pogled na drvo ili zgradu. Zeleni čaj, voda, tišina. Važnija je dosljednost nego trajanje.

Izvor: Shutterstock

2. Dijeta "80 odsto"

U Okinavi, ljudi praktikuju hara hači bu — pravilo koje podrazumijeva da se jede do osjećaja „osam dijelova ispunjenosti“, to jest 80 odsto sitosti. Umjesto da se jede do kraja, ostavlja se prostor za zahvalnost. Ova navika ne znači odricanje, već svjesnost. U japanskoj kulturi, sitost ne mora da znači prejedanje, a zadovoljstvo ne mora da bude posljedica količine.

Kako izgleda u praksi: skromne porcije, mirno sjedenje, pauze između zalogaja. Štapići se spuštaju, tijelo se sluša, a obrok završava prije nego što postane teret u stomaku.

Izvor: Shutterstock

3. Kretanje sa svrhom

U Japanu se svakodnevni život odvija tiho — na nogama, biciklima, stepenicama i u vozovima. Vježbanje ne mora da bude izdvojena aktivnost, već prirodni dio rutine. Umjesto da se broje koraci, ljudi kombinuju obaveze u jednu šetnju: pošta, pijaca, kuća. U tijelu se pojačava cirkulacija, um ima priliku da predahne, a raspoloženje se resetuje bolje nego na traci za trčanje.

Kako izgleda u praksi: planira se jedna ruta dnevno, pješke. Ako vrijeme ne dozvoljava, hodnici zgrade ili stepenice postaju zamjena. Važnija je dosljednost nego dužina puta. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Japan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA