Jačaju srce, smanjuju holesterol i trigliceride: Đumbir, crni i bijeli luk najbolji su kada se koriste na jedan način

Saznajte kako bioaktivna jedinjenja iz bijelog luka, crnog luka i đumbira utiču na holesterol i zdravlje srca, ali i zašto sirova mješavina može biti opasna po želudac.

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Bijeli luk, crni luk i đumbir sadrže bioaktivna jedinjenja koja mogu imati povoljan uticaj na zdravlje srca. Ove namirnice mogu da smanje upalne procese i poboljšaju funkciju krvnih sudova, a vjeruje se da mogu da doprinesu boljoj cirkulaciji i kontroli holesterola. Ipak, i pored mnoštva pozitivnih svojstava, bitno je da znamo da mješavina luka i đumbira može da iritira želudac i stupi u interakciju sa pojedinim lijekovima.

Jedinjenja korisna za srce

Naučni dokazi ukazuju na to da ovi sastojci mogu da doprinesu zdravlju srca, ali ne nužno na način na kako se tvrdi u popularnim tekstovima.

- Bijeli luk, crni luk i đumbir sadrže bioaktivna jedinjenja, kao što su alicin, kvercetin i gingeroli - kaže dijetetičar Trista Best. Vjeruje se da ova jedinjenja štite zdravlje srca, smanjuju upale, poboljšavaju funkciju krvnih sudova i snižavaju nivo holesterola.

U čemu je trik?

Postoje istraživanja koja podržavaju tvrdnju da alicin iz bijelog luka može da snizi holesterol. Dijetetičarka Melani Markus navodi da je alicin sumporno jedinjenje iz bijelog luka. Ipak, kako bi se aktivirao alicin, bijeli luk mora da se zgnječi prije konzumacije. Pojedine studije navode da ovo sumporno jedinjenje može da pomogne u snižavanju LDL „lošeg“ holesterola i krvnog pritiska jer opušta krvne sudove.

Kvercetin iz crnog luka proučava se zbog potencijalnog antioksidativnog i protivupalnog dejstva, kao i mogućeg uticaja na procese povezane sa aterosklerozom.

- Kvercetin je flavonoid koji se nalazi u crnom luku, a ima antioksidativno i protivupalno dejstvo koje bi moglo da spriječi taloženje plaka u arterijama - navodi Markus.

Kvercetin je flavonoid koji se nalazi u crnom luku,

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Đumbir za niže trigliceride

Gingeroli su aktivna jedinjenja koja đumbiru daju karakterističan ljutkast ukus. Pojedina istraživanja navode da ova jedinjenja mogu da poboljšaju cirkulaciju i smanje nivo triglicerida.

Iako ovi rezultati obećavaju, važno je napomenuti da se većina istraživanja bavi ovim sastojcima pojedinačno ili kao dijelom uravnotežene ishrane, a ne istovremenim konzumiranjem velikih količina sirovog bijelog luka, crnog luka i đumbira.

- Savjetuje se uravnotežen pristup i dodavanje ovih namirnica jelima, a ne upotreba u velikim količinama i samo u sirovom stanju - rekla je Best.

Zašto bi trebalo biti oprezan sa ovim trendom?

Prije nego što počnete da pripremate mješavine ovih namirnica, treba imati u vidu da ovaj trend ima i određene nedostatke, kako zbog ukusa, tako i zbog načina na koji organizam može da reaguje.

- Konzumiranje ovih namirnica u sirovom i koncentrovanom obliku može da iritira želudac, izazove gorušicu i nepovoljno djeluje u kombinaciji sa lijekovima za razređivanje krvi - rekla je Best i još jednom naglasila značaj umjerenosti.

Bijeli luk i đumbir posebno mogu da utiču na zgrušavanje krvi i da povećaju rizik od krvarenja ako se kombinuju sa lijekovima poput varfarina ili aspirina. S druge strane, sirovi crni i bijeli luk mogu da izazovu gasove, nadutost ili refluks kiseline kod osoba sa osjetljivim stomakom.

- Mješavina sirovog bijelog i crnog luka gotovo sigurno će dovesti do neprijatnog zadaha - dodala je Markus. Ove namirnice takođe sadrže dosta FODMAP ugljenih hidrata, koji mogu da pogoršaju simptome kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva.

Ove namirnice takođe sadrže dosta FODMAP ugljenih hidrata, koji mogu da pogoršaju simptome kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva.

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Pitanje ukusa

Tu je i pitanje ukusa. Best navodi da su sirove kašaste mješavine bijelog luka, crnog luka i đumbira ljute i intenzivnog ukusa. Njihov snažan ukus i miris mogu da učine ovaj napitak ili preparat neprijatnim za konzumiranje.

Za one koji žele da iskoriste potencijalne zdravstvene koristi ovih namirnica, Markus preporučuje da sva tri sastojka često koriste u okviru ishrane u mediteranskom stilu.

Ona savjetuje da se bijeli luk zgnječi pred kraj kuvanja kako bi se aktivirao alicin, dok se đumbir može narendati i dodati prelivima za salatu ili isjeći i dodati čaju.

Izvor: verywellhealth.com/kurir