Ova greška sa bijelim lukom može izazvati ozbiljne probleme: Ljekari upozoravaju da ovako ne smije da se jede

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Bijeli luk može pomoći imunitetu, ali i izazvati probleme ako se koristi nepravilno. Saznajte koje su greške i kako ga bezbjedno koristiti.

Konzumacija bijelog luka problemi Izvor: Shutterstock
  • Bijeli luk može pomoći imunitetu, ali nepravilna upotreba nosi rizik.
  • Ljekari upozoravaju da se ne koriste viralni savjeti, poput gutanja cijelih čenova.
  • Najbezbjedniji je kada se koristi umjereno i u okviru ishrane.

Dolazak proljeća i česte promjene vremena utiču na zdravlje. Mnogi traže brzo rješenje da se što pre "podignu na noge".

U tim situacijama često se vraćamo starim, narodskim savjetima. Bijeli luk je gotovo uvijek prvi izbor za jačanje imuniteta.

Bijeli luk kao prirodni lijek

Bijeli luk važi za jednog od najmoćnijih prirodnih saveznika zdravlja. Poznat je po antibakterijskom i antiinflamatornom dejstvu. Koristi se za jačanje imuniteta i kod prehlada. Može pomoći i u regulaciji krvnog pritiska. Ipak, koristi ima samo kada se primjenjuje pravilno. U suprotnom, može izazvati probleme.

Upozorenje ljekara

Na opasnosti samoinicijativnog liječenja upozorila je dr Ivana Stefanović iz Hitne pomoći. Ona ističe da ne treba mijenjati doze na svoju ruku. Takođe upozorava da se ne slede saveti sa interneta.

"Imali smo slučajeve da ljudi gutaju cijeli čen bijelog luka. To je dovodilo do jakih bolova u stomaku", navodi ona.

Simptomi su u nekim slučajevima trajali i do 48 sati. Zbog toga je važno da se i narodni lijekovi koriste uz savjet ljekara.

Mogući rizici

Bijeli luk sadrži aktivnu supstancu alicin. Zbog toga može iritirati želudačnu sluznicu.Posebno ako se konzumira u velikim količinama ili na prazan stomak.

Gutanje u komadu otežava varenje. Može izazvati grčeve, nadutost i bol. Takođe utiče na razređivanje krvi. Poseban oprez je potreban kod osoba koje koriste terapiju za pritisak ili antikoagulanse.

U većim količinama može dovesti do:

  • pada krvnog pritiska
  • vrtoglavice
  • slabosti
Kako ga koristiti bezbjedno

Najbolje je da se bijeli luk koristi umjereno. Kao dio svakodnevne ishrane. Preporučuje se da se sitno isjecka ili blago termički obradi. Tako zadržava korisna svojstva. Istovremeno se smanjuje rizik od neželjenih efekata.

