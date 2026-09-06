Lanena odjeća vam se gužva čim je obučete? Ovaj trik rješava problem bez peglanja

Lanena odjeća se brzo gužva? Saznajte kako da uklonite nabore bez pegle i daske za peglanje uz jednostavan trik sa vodom.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Lanenu odjeću možete brzo zagladiti vodom, bez pegle i aparata za paru.

Lagano je poprskajte i ostavite da se prirodno osuši.

Trik je posebno praktičan na putovanjima kada nemate peglu pri ruci.

Lan je jedan od materijala bez kojih je teško zamisliti ljeto. Prozračan je, lagan, prijatan na koži i izgleda nenametljivo elegantno. Ipak, ima jednu osobinu koja mnogima zadaje glavobolju - gužva se gotovo čim ga obučete.

Lanene košulje, haljine i pantalone nakon nekoliko sati u ormaru ili koferu često izgledaju kao da im je hitno potrebna pegla. Međutim, možda uopšte ne morate da je uključujete.

Postoji jednostavan trik za uklanjanje nabora sa lanene odjeće bez pegle i daske za peglanje, a nije vam potreban čak ni aparat za paru. Sve što vam treba jesu voda i obična bočica sa raspršivačem, a cijeli postupak traje svega nekoliko minuta.

Kako ukloniti nabore sa lanene odjeće bez pegle?

Trik je jednostavan, a posebno je praktičan kada ste na putovanju i nemate peglu pri ruci.

Potrebno je da:

Obučete laneni komad odjeće. Sipate običnu vodu u bočicu sa raspršivačem. Lagano poprskate zgužvane dijelove tkanine. Ostavite odjeću da se prirodno osuši na vama.

Dok se tkanina suši, nabori postaju manje izraženi, pa odjeća izgleda znatno urednije.

Ovaj trik je tokom jednog putovanja u Japan koristila i modna influenserka Jean Wang, čiji je postupak privukao pažnju na društvenim mrežama. Umjesto da traži peglu ili aparat za paru, ona je odjeću lagano poprskala vodom dok ju je nosila, a zatim je nastavila sa spremanjem.

Upravo je to posebno praktično kada ste u hotelu, na odmoru ili bilo gdje gdje nemate mogućnost klasičnog peglanja.

Zašto voda pomaže da se lan ispravi?

Princip je veoma jednostavan. Kada se lanena vlakna navlaže, ona se opuštaju. Kako se tkanina potom suši, nabori postaju manje vidljivi, pa odjeća dobija uredniji izgled.

Ne treba natopiti odjeću. Dovoljno je nekoliko laganih prskanja po dijelovima na kojima su nabori najizraženiji.

Ako nemate bočicu sa raspršivačem, možete navlažiti ruke vodom i njima nježno preći preko zgužvanih dijelova tkanine.

Trik ne važi samo za lan

Prema iskustvima korisnika koji su komentarisali ovaj način uklanjanja nabora, metoda može biti korisna i kod drugih materijala.

Voda se za brzo zaglađivanje odjeće koristi i kod pamuka, rajona i pojedinih drugih tkanina. Ipak, prije nego što isprobate bilo koji trik na odijevnom predmetu, dobro je provjeriti deklaraciju i preporuke proizvođača za održavanje.

Peglanje

Izvor: Shutterstock/Africa Studio

Idealan trik za putovanja

Ovaj način uklanjanja nabora posebno je praktičan kada pakujete garderobu u kofer. Lanena odjeća može se zgužvati već tokom nekoliko sati provedenih u prtljagu, a u hotelu nije uvijek dostupna pegla.

Umjesto posebnog uređaja, dovoljna je mala bočica sa raspršivačem koju možete držati u neseseru ili prtljagu.

Još jedna prednost je što ne morate da odvajate vrijeme za peglanje. Odjeću možete lagano poprskati, ostaviti da se osuši i za to vrijeme nastaviti da se spremate.

Naravno, voda neće u svakom slučaju potpuno ukloniti duboke i tvrdokorne nabore. Za jako zgužvanu lanenu odjeću pegla ili aparat za paru i dalje mogu biti efikasnije rješenje. Ali kada želite brzo da osvježite odjeću i učinite da izgleda urednije, ovaj jednostavan trik vrijedi isprobati.

(Lepa i srećna/Mondo)