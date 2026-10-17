Dženifer Aniston (57) kune se u ovu vježbu za čvršće ruke: Radi je čak dok gleda televiziju

Za čvršće ruke nije neophodna teretana niti naporan trening. Dženifer Aniston kune se u jednostavnu vježbu sa elastičnom trakom koju može da radi kod kuće, čak i dok gleda televiziju.

Izvor: Printscreen/Instagram/jenniferaniston

Sa 57 godina, Dženifer Aniston je pronašla moćno oružje protiv mlitavih ruku: jednostavnu vježbu za triceps, koristeći traku za otpor, koju radi u svojoj dnevnoj sobi. Bez teretane, bez tegova, samo precizan pokret koji cilja zadnji dio nadlaktice, dio koji počinje da se opušta poslije 50. godine.

Glumica je promijenila pristup vježbanju nakon nekoliko povreda. Umjesto da se oslanja isključivo na intenzivan kardio, okrenula se funkcionalnom treningu Pvolve koji naglašava snagu, pokretljivost i kontrolisane pokrete.

Jedna od njenih omiljenih vježbi namijenjena je tricepsima, mišićima na zadnjoj strani nadlaktice. Njihova snaga važna je za svakodnevne pokrete, a redovan trening može doprinijeti boljoj definiciji ruku.

Izvor: Shutterstock

Aniston je posebno pohvalila elastičnu traku za vježbanje: "Traka je odlična za ruke”, izjavila je, dodajući da vežbu može da radi "dok kuva kafu ujutru, dok gleda TV, ili čak tokom video-konferencije“.

Kako se izvodi vježba za triceps?

Za ovaj pokret potrebna je elastična traka za vježbanje koja pruža otpor.

Stanite ili sjedite uspravno, sa ramenima opuštenim i laktovima blizu tijela. Jednom rukom održavajte traku zategnutom ispred sebe.

Drugom rukom povlačite traku unazad, uz telo, dok polako ispružate lakat. Nadlaktica treba da ostane što mirnija, a pokret da dolazi iz podlaktice.

Polako savijte lakat i vratite ruku u početni položaj, bez naglog popuštanja trake.

Uradite 8 ponavljanja, a zatim promijenite ruku. Početnici mogu krenuti sa jednom ili dvije serije, pa postepeno povećavati opterećenje.

Važno je da pokret bude kontrolisan, bez zamaha i podizanja ramena. Otpor trake treba da bude takav da vježbu možete izvesti pravilno, bez bola.

Izvor: AI info Sensa

Kratke vježbe koje se uklapaju u dan

Ovakav način vježbanja povezuje se sa konceptom "fitnes grickalica“ – kratkih treninga koji traju od jednog do deset minuta i raspoređuju se tokom dana.

Umjesto da čekate slobodan sat za odlazak u teretanu, možete napraviti nekoliko kratkih pauza za vježbanje. To mogu biti vježbe sa elastičnom trakom, čučnjevi ili ustajanje sa stolice.

Istraživanja pokazuju da i kratke, redovne aktivnosti mogu doprinijeti poboljšanju snage i fizičke sposobnosti, naročito kada se postepeno povećavaju i prilagode mogućnostima pojedinca.

Najvažnije je da budete dosljedni. Nekoliko minuta vježbanja neće preko noći zategnuti ruke, ali redovan trening snage, uz odgovarajuću ishranu i dovoljno odmora, može doprinijeti jačim mišićima i boljoj fizičkoj formi.

U galeriji pogledajte kako se izvodi poza vijenca ili malasana:

BONUS VIDEO: