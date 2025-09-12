Šta vidite u Roršahovoj mrlji? Šara od mastila razotkriva vaš odnos sa najvažnijom osobom u životu

Ono što prvo vidite u ovoj Roršahovoj mrlji otkriće vaš odnos sa najvažnijom osobom u životu.

Roršahov test je više od samog niza mrlja od mastila; to je prozor u dušu. Roršah je vjerovao da način na koji doživljavamo dvosmislene slike može otkriti duboke aspekte naše ličnosti, emocija, pa čak i našeg trenutnog stanja uma.

Švajcarski psihijatar Herman Roršah poznat je po stvaranju psihološkog testa ličnosti "Roršahove mrlje od mastila". Prema njegovoj teoriji, način na koji osoba doživljava sliku mnogo govori o njenom unutrašnjem svijetu i emocionalnom stanju u tom trenutku.

Test je prvi put sproveden dvadesetih godina 20. vijeka, od tada ga je uradilo nekoliko miliona ljudi.

Kako test funkcioniše? Od ispitanika se traži da protumači deset mrlja od mastila simetričnih u odnosu na vertikalnu osu. Svaka takva figura služi kao stimulus za slobodne asocijacije - osoba mora da navede bilo koju riječ, sliku ili ideju koja joj padne na pamet. Test se zasniva na pretpostavci da je ono što pacijent vidi u mrlji određeno karakteristikama njegove sopstvene ličnosti. I, naravno, to ukazuje na prisustvo određenih opsesivnih misli. Na primjer, ako ste progonjeni noćnim morama - mrlje se pretvaraju u čudovišta.

Autor ovog testa, Herman Roršah, otkrio je da oni ispitanici koji vide pravilnu simetričnu figuru u bezobličnoj mrlji mastila obično dobro razumiju stvarnu situaciju, sposobni su za samokritiku i samokontrolu. Stoga, specifičnost percepcije ukazuje na osobine ličnosti čovjeka.

Pred vama je jedna kartica čuvenog vizuelnog testa. Da li ste spremni da ga uradite i saznate nešto zanimljivo o sebi?

Kartica 7: Ljudske glave ili lica

Ova kartica ima crne mrlje od mastila koje se obično povezuju sa ženstvenošću. Stoga su glavne opcije za percepciju slike žene i djeca, a karta se naziva "majčinska“. Ako osoba ima poteškoća u opisivanju onoga što je vidjela, može imati problema sa ženskim figurama u svom životu.

Ispitanici na kartici vide glave ili lica žena i djece, a takođe i poljubac.

Glave žena simbolizuju osjećanja osobe povezana sa slikom majke. Ova osećanja utiču na stav prema ženama uopšte.

Dječje glave simbolizuju osjećanja povezana sa djetinjstvom i potrebu za brigom o unutrašnjem djetetu. Takva percepcija može takođe ukazivati na potrebu za analizom i prilagođavanjem odnosa osobe sa majkom.

Poljubac simbolizuje želju osobe za ljubavlju i ponovnim sjedinjenjem sa majčinskom figurom. Može ukazivati na to da je osoba nekada imala bliski odnos sa majkom i da sada traži tu bliskost u drugim vezama - romantičnim ili društvenim.

