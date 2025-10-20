3 laka trika pomažu djeci da se bolje snađu u društvu: Kroz igru uče da pokažu samopouzdanje i ostave utisak

Stručnjakinja otkriva tri jednostavna trika koja pomažu da se djeca bolje snalaze u društvu.

Vanesa Van Edvards je autorka bestselera Captivate: The Science of Succeeding with People i osnivač platforme Science of People, na kojoj podučava društvene vještine zasnovane na nauci. Predavala je na prestižnim univerzitetima poput Harvarda, MIT-a i Stenforda, a njen Jutjub kanal broji više od 66 miliona pregleda. S obzirom na naučnu pozadinu njenih savjeta, mnogi ih roditelji sve češće primijenjuju u svakodnevnom životu.

1. Trik s plaštom za više samopouzdanja

Prvi savet odnosi se na govor tijela. Djeca treba da zamisle da nose plašt svaki put kada ulaze u prostoriju. To znači uspravna ramena, podignutu glavu i siguran korak. Riječ je o varijanti poznatog "moćnog poziranja", čija efikasnost je dokazana naučnim istraživanjima. Jedno istraživanje sa Univerzieta Martin Luter pokazalo je da su djeca koja su zauzimala dominantne poze bila samopouzdanija i motivisanija za školske zadatke. Uspravno držanje pomaže djeci da vjeruju u svoje sposobnosti.

2. Rukovanje koje povezuje

Van Edvards savjetuje da djecu naučite pravilnom rukovanju: ruka ispružena s palcem prema gore, uz stisak poput držanja bejzbolske loptice. Istraživanja pokazuju da rukovanje može da podstakne oslobađanje oksitocina, hormona koji doprinosi stvaranju osjećaja povezanosti i povjerenja. Iako se rukovanje možda čini kao zastarjela navika, zapravo pomaže djeci da lakše uspostave kontakt i stvore pozitivan utisak. Za djecu iz spektra autizma ili onu sa senzornim izazovima, prihvatljiva je alternativa poput mahanja ili verbalnog pozdrava.

3. Pogled u oči pretvoren u igru

Umjesto apstruktnog savjeta "uspostavi kontakt očima", Van Edvards preporučuje da se dijete podstakne da pokuša da otkrije boju očiju osobe s kojom razgovara. To pretvara kontakt očima u znatiželjnu igru, a ne u nelagodno očekivanje. Stručnjaci naglašavaju da je kontakt očima ključan za emocionalni i jezički razvoj. Međutim, kod neurodivergentne djece, pogled u oči može da bude previše intenzivan. U tom slučaju, dovoljno je da gledaju u nos ili usta sagovornika. Poenta je u stvaranju povezanosti, a ne u savršenom ponašanju.

Socijalne vještine su alat, a ne kalup

Psiholog dr Pol Švarc upozorava da više od polovice djece koja imaju emocionalne ili bihevioralne poteškoće nema prijatelje niti zna kako da se uključi u društvo. Djeca uče posmatrajući odrasle, zato im je važno ponuditi konkretne, jednostavne i lako primjenjive strategije. Cilj nije oblikovati ih po istom obrascu, već im pružiti alate koje mogu da prilagode svom karakteru i osjećaju sigurnosti.

Ove tri vještine možda neće riješiti sve roditeljske brige, ali mogu da pomognu djeci da se osjećaju sigurnije u svijetu koji često traži više od pukog znanja. U vremenu kada mnoga djeca odrastaju uz ekrane, važno ih je naučiti kako samouvjereno da zakorače u prostoriju, ostvare kontakt s drugima i ostaviti dobar prvi utisak. To nisu samo socijalne veštine, već osnovne životne vještine koje će im koristiti kroz cijeli život.

