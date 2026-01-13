Najljepše čestitke za pravoslavnu Novu godinu: Poželite voljenima srećan i blagosloven početak

Pripremili smo najljepše čestitke za pravoslavnu Novu godinu kojima možete da usrećite najmilije.

Izvor: Mondo/U. Arsić

Srpska Nova godina, poznata i kao pravoslavna Nova godina, slavi se 14. januara po gregorijanskom kalendaru. Ovaj praznik ima posebno mjesto u tradiciji srpskog naroda i vezan je za vjeru, običaje i poštovanje onoga što su nam preci ostavili. Iako se dočekuje skromnije, srpska Nova godina nosi snažnu simboliku zajedništva, nade, zdravlja i dobrih želja za godinu koja dolazi.

Tim povodom, pripremili smo najljepše čestitke za srpsku Novu godinu koje možete da pošaljete porodici, prijateljima i dragim ljudima.

Ako si u srcu pravi Srbin, neka se večeras slavi srpska Nova godina. Budi ponosan, podigni glavu i čuvaj krst časni i srpsku slavu. Neka ti nova godina bude lijepa, mirna i ispunjena. Dok čitaš ovu poruku, želim ti srećnu Novu godinu, puno zdravlja i sreće. Neka ovo veče ne bude samo povod za slavlje, već i podsjećanje da čuvamo pravoslavnu vjeru. Želim ti snagu u srcu i volju u duši. Molim se da svima bude bolje, da narod srpski niko ne ponižava i da uvijek hodamo pravim putem. Uz vjeru i zajedništvo, srećna srpska Nova godina. Šaljem ti ovu čestitku dok čekamo pravoslavnu Novu godinu. Neka nam vjera bude čvrsta, neka zdravlje i mir uđu u svaki dom. Srećna srpska Nova godina, uz mnogo zdravlja. Ponosan sam što sam Srbin i što poštujem svoje pretke. Slavim srpsku Novu godinu da bih nastavio tradiciju i sačuvao običaje. Neka svako ko danas slavi, bude zaštićen od zla i ispunjen srećom. Neka se i ove večeri slavi zbog zdravlja, sreće i naše pravoslavne vjere. Neka svi znaju ko smo i odakle smo. Srećna Nova godina. Neka se danas čuje pjesma i radost među srpskim narodom. Neka nas vjera spaja i neka uvek ima nade za srpstvo. Srećna pravoslavna Nova godina. Nova godina je vrijeme za slavlje i lijepe želje. Želim ti dobro zdravlje, ispunjene želje i puno veselja. Sve što ti donosi nemir, neka ostane u staroj godini. Srbi su oduvijek slavili i slaviće svoje običaje. Na nama je da tradiciju sačuvamo i prenesemo na mlađe. Neka nam Bog podari mir i sreću. Srećna srpska Nova godina. Svaki Srbin zna koliko je srpska Nova godina posebna. Neka ti donese osmijeh, radost i bezbrižne dane. Neka te tokom cijele godine prate zdravlje i veselje. Pravoslavna Nova godina je prilika da se okupimo sa najbližima, nazdravimo za zdravlje, sreću i mir i sa vjerom zakoračimo u novu godinu. Želim ti da ti vjera bude jaka, da te prati sreća, ljubav i zdravlje i da sa radošću dočekaš srpsku Novu godinu. Želim ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha, a da u novoj godini nema tuge i bola. Srećna srpska Nova godina. Neka te u novoj godini prate sve dobre stvari, a sve loše neka ostane iza nas. Srećna srpska Nova godina. Neka te vodi vjera, neka u tvoj dom uđu zdravlje i radost, a tvoji najmiliji uvijek budu veseli. Srećna srpska pravoslavna Nova godina. Neka ti srpska Nova godina donese mir u srce, slogu u porodicu i snagu da sa vjerom i nadom koračaš kroz sve dane koji dolaze. Zdravlje, radost i blagoslov neka prate tebe i tvoje najmilije tokom cijele godine. Srećna srpska Nova godina.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:36 OBIČAJI ZA SRPSKU NOVU GODINU Izvor: Espreso Izvor: Espreso

(MONDO)