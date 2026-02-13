Kamioni koji nikada ne spavaju: Kompanija uvodi neprekidnu vožnju na ruti od 1.600 kilometara

Kompanija Aurora najavila je da će njeni autonomni kamioni bez stajanja prelaziti rutu Finiks–Fort Vort, koju vozači zbog propisa ne mogu da završe za jedan dan.

Izvor: Aurora

Autonomni kamioni uskoro će prelaziti 1.600 kilometara bez stajanja - nešto što ljudski vozači ne mogu da urade u jednom danu zbog strogih propisa. Kompanija Aurora tvrdi da će njeni kamioni ovu distancu prelaziti bez potrebe za pauzom i bez vozača za volanom.

Riječ je o dionici između Finiksa i Fort Vorta. Dok autonomni kamioni put završavaju za oko 15 sati, ljudskim vozačima treba znatno duže zbog strogih federalnih propisa.

Vozači u SAD moraju da naprave pauzu od 30 minuta nakon osam sati vožnje, mogu da upravljaju kamionom najviše 11 sati u kontinuitetu, a nakon toga ne smiju ponovo za volan narednih 10 sati.

Izvor: Aurora

Upravo tu autonomna vožnja pravi ključnu razliku, piše TechCrunch. Kamioni bez vozača ne podležu pravilima o obaveznom odmoru i mogu da voze non-stop. Aurora je saopštila da će najnovije softversko ažuriranje njenog hardverskog paketa za autonomnu vožnju omogućiti neprekidan transport na ovoj ruti.

"Širenje širom Sun Belt regiona i uvođenje krajnjih tačaka za klijente omogućava nam da našim klijentima obezbijedimo kapacitet koji im je potreban za transport robe u obimu koji ranije nije bio moguć", rekao je Kris Urmson, suosnivač i generalni direktor kompanije. "Biti prevoznik je igra marži, i ako autonomija može da funkcioniše 24 sata dnevno, to će biti ključno za rast naših klijenata."

Izvor: Aurora

Ovo je četvrto softversko izdanje kompanije od aprila 2025. godine, kada je Aurora rasporedila kamione bez vozača na američke puteve.

Kompanija trenutno ima pet autonomnih kamiona koji bez bezbednosnog nadzora prevoze teret između Dalasa, Hjustona, Fort Vorta i El Pasa. Na putu se nalazi i kamioni koji imaju nadzor, a robu prevoze za nekoliko klijenata, među kojima su i Hirschbach Motor Lines i Detmar Logistics

Izvršni direktor kompanije je ranije u intervjuu za The Verge izjavio da su nadzornici u kabinama prisutni zbog percepcije javnosti. Prema njegovim riječima, njihovo prisustvo ne utiče na tehnološki napredak kompanije.