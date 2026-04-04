Čarolija boja iz vazduha: Ovako izgledaju čuvena polja tulipana u Holandiji kada ih snime dronovi (Video)

Svake godine, u proljeće, kada temperature polako rastu i Zemlju ogriju prvi sunčani zraci poslije zime, u Holandiji se dešava jedan od najživopisnijih događaja - sezona cvjetanja tulipana.

Dok mnogi na ovu pojavu gledaju kroz obične fotografije ili slike s turističkih razglednica, ono što dronovi otkrivaju iz vazduha izgleda kao čarolija u boji koja gotovo djeluje nerealno.

Od sredine marta do maja, ogromna polja u Bolenstreku, Flevolandu i oko sela Lise, pretvaraju se u čudesne mozaike od urednih redova žutih, crvenih, ružičastih, narandžastih i ljubičastih tulipana. Sa zemlje je to već spektakl, ali kada se podignete nekoliko stotina metara u vazduh uz pomoć bespilotnih letjelica, pred vama se otkriva veličanstvena slika koja podsjeća na umjetnička platna: beskrajni tepih cvijeća proteže se do horizonta.

Snimci iz drona iznad polja blizu objavljeni na internetu pokazuju kako linije zasadi tulipana stvaraju složene uzorke koji podsjećaju na mozaike. Video snimci sa FlyDroniac ili DutchReview hvataju kompletnu ljepotu ove sezone, od mirnih ranih jutarnjih svjetlosti do sunčevog zračenja koje osvjetljava polja i čini boje intenzivnijim.

Holandija je jedan od najvećih izvoznika lukovica na svijetu, a baš ova polja koja dronovi snimaju obrađuju se kao značajan dio poljoprivredne proizvodnje i turizma. Turisti iz cijelog svijeta dolaze da uživaju u pogledu uživo, pješice ili biciklom kroz polja, ali ono što perspektiva iz visine otkriva je istinska geometrija prirode u kombinaciji sa holandskom umjetnošću gajenja cvijeća.

Nacionalni Dan tulipana i veličanstvene izložbe cvijeća, uključujući i one u Amsterdamu sa stotinama hiljada cvjetova, obilježavaju početak sezone kao praznik za oči i dušu. Posjetioci mogu da vide ne samo redove boja, već i kompletne umjetničke prikaze koji se šire do horizonta, naročito kada to zabeleže dronovi koji lete nad ovim raskošnim poljima, prenosi RTS.

