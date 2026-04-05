Koliko jaja treba ofarbati za Uskrs: Jedan broj ima posebno značenje, a mnogi ga zaboravljaju

Koliko jaja se farba za Uskrs i da li je važan broj? Običaj kaže 33 jaja, a svaka boja nosi posebnu simboliku i značenje.

Tradicionalno se vjeruje da treba ofarbati 33 jaja za Uskrs.

Broj simbolizuje godine života Isusa Hrista.

Najvažniji su porodična tradicija i simbolika boja.

Uskrs je jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, koji simbolizuje vaskrsenje Isusa Hrista i novi početak. Pripreme za ovaj praznci počinju danima ranije, a jedan od najljepših običaja svakako je farbanje jaja.

Domaćice ih tradicionalno farbaju na Veliki četvrtak ili Veliki petak, u zavisnosti od porodičnih i lokalnih običaja. Ipak, svake godine ponavlja se isto pitanje – da li broj jaja treba da bude paran ili neparan i postoji li "pravilo"?

Koliko jaja treba ofarbati

U praksi, većina porodica farba onoliko jaja koliko im je potrebno – za ukućane, goste i tradicionalno tucanje jajima.

Međutim, prema starom narodnom vjerovanju, smatra se da je idealno ofarbati tačno 33 jaja.

Ovaj broj ima duboku simboliku – predstavlja 33 godine života Isusa Hrista. Zbog toga se vjeruje da taj broj donosi blagoslov, zaštitu i duhovnu ravnotežu u domu.

Iako se ovaj običaj danas ređe poštuje u potpunosti, mnogi ga i dalje pamte i rado ga se podsjete, makar simbolično.

Da li je važan paran ili neparan broj

U narodu se često vodi polemika oko toga da li jaja treba da budu paran ili neparan broj. Ipak, ne postoji strogo pravilo.

Mnogo je važnije da se običaj obavi sa radošću, vjerom i porodičnom toplinom, nego da se strogo drži brojanja.

Farbanje jaja

Šta simbolišu boje uskršnjih jaja

Farbanje jaja nije samo dekoracija – svaka boja nosi svoju poruku i značenje.

Crvena – simbol ljubavi, života i Hristove žrtve (prvo jaje – čuvarkuća)

– simbol (prvo jaje – čuvarkuća) Zelena – označava proljeće, obnovu i novi početak

– označava Žuta – simbolizuje svjetlost, radost i sunce

– simbolizuje Plava – povezuje se sa mirom i duhovnošću

Upravo ta raznolikost boja daje posebnu toplinu prazničnoj trpezi i podsjeća na radost života i zajedništva.

Običaj koji se čuva kroz generacije

Iako se način proslave mijenja kroz vreme, farbanje jaja ostaje jedan od najljepših i najemotivnijih uskršnjih običaja.

Bilo da ćete ofarbati 10, 20 ili simboličnih 33 jaja, najvažnije je da ovaj trenutak provedete sa porodicom i unesete u dom mir, veru i radost praznika.