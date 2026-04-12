Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Da li se "tucamo" ili "kucamo" jajima? Vrijeme je da jedan izraz zaboravite zauvijek

Autor Vesna Kerkez
Dok jedni uporno govore "kucanje jajima", drugi koriste izraz "tucanje jajima", ali prema normi, samo je jedan od ova dva oblika ispravan.

Kako govorite, "tucanje" ili "kucanje" jajima? Oblik "kucanje" možete slobodno da izostavite iz upotrebe, jer je tačan izraz "tucanje jajima". Nastao je od glagola "tući".

U "Srpskom rječniku" Vuka Karadžića, uz odrednicu "tucati se" stoji uputnica: "vidi tući se", što potvrđuje porijeklo ovog glagola.

Dalje, uz pridjev "tucački" upućuje se na Tucin dan, a uz glagol "tući" navode se primjeri poput "tući ili udarati volove", kao i "tući se uskršnjim jajima". U šestotomnom Matičnom rečniku, uz glagol "tucati" pobrojana su sljedeća značenja:

  • udaranjem drobiti, razbijati, mrviti, sitniti
  • ubijati gnječenjem
  • udarati nečim o nešto
  • tući, mučiti
  • udarati ili pogađati
  • proizvoditi zvuk na žičanim muzičkim instrumentima
  • u ribolovu: hvatati i gristi mamac na udici
  • udarati glavom o glavu
  • tucati se jajima za Uskrs

Vulgarno značenje u starijim rječnicima se uopšte ne pominje. Ono se prvi put eksplicitnije bilježi tek u "Rečniku" iz 2007. godine, sa napomenom da je riječ o vulgarnom značenju. Zato se ističe da glagol "tucati se" ne treba izbjegavati u kontekstu uskršnjih običaja, jer se na sam praznik podrazumijeva njegovo tradicionalno i nevulgarnо značenje.

Sve ovo detaljno je objasnila Mirjana Blažić u knjizi "Srpski na srpskom".

