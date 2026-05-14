Arheolozi zatečeni otkrićem u Sjevernom moru: Izvučeno sidro staro 2.000 godina u savršenom stanju

Nevjerovatna očuvanost gvožđa i drveta rezultat je specifičnog okruženja bez kiseonika

Izvor: Scottish Power

Istraživači su u Sjevernom moru došli su do otkrića kakvo se viđa jednom u nekoliko generacija. Izvukli su rimsko sidro koje je skoro 2.000 godina ležalo netaknuto na dnu mora - i to u gotovo savršenom stanju.

Sidro je bilo zakopano u dubokom pijesku koji je potpuno istisnuo kiseonik i zaustavio propadanje. Kada su ga istraživači konačno podigli sa morskog dna kod obale Safoka, pronašli su sklop od gvožđa i drveta toliko očuvan da je djelovalo gotovo nemoguće da je preživio toliko dugo.

Izvor: Scottish Power

Ovo je tek treće sidro iz perioda pre Vikinga koje je ikada pronađeno u sjevernoevropskim vodama. Dugačko je više od 2 metra i teško oko 100 kilograma.

Arheolozi veruju da je pripadalo ogromnom rimskom trgovačkom brodu teškom oko 600 tona, što bi bila prava “grdosija” čak i za standarde Rimskog carstva, piše BBC. Dok su drveni brodovi iz tog doba uglavnom nestali bez traga, ovo sidro nudi retku fizičku vezu sa pomorskom ekonomijom rimske Britanije.

Izvor: Scottish Power

Objekat su prvi put primetile ekipe kompanije ScottishPower Renewables još 2018. godine, dok su mapirale morsko dno za vetropark East Anglia ONE. Sidro je ostalo na dnu tokom cijele izgradnje, pod strogom zaštitom, da bi konačno bilo izvučeno 2021. godine.

Tajna nevjerovatne očuvanosti leži u anoksičnom okruženju - prostoru bez kiseonika. Pesak i mulj su praktično hermetički zatvorili sidro i zaustavili procese propadanja, pa su gvožđe i dijelovi drveta ostali sačuvani skoro 2.000 godina.

Izvor: Scottish Power

Brendon Mejson iz kompanije Maritime Archaeology Ltd kaže da otkriće potvrđuje koliko je ovaj region bio važan u rimskom periodu. "Dokazi ukazuju na rimsko sidro staro skoro 2.000 godina. Ovo otkriće pokazuje važnost regiona u rimskom periodu, kada je flota Classis Britannica upravljala priobalnom logistikom i misijama snabdijevanja."

Ovakvi brodovi povezivali su britansku provinciju sa trgovačkim mrežama širom Sjevernog mora, prevozeći metale, keramiku i žito.

Sidro nije jedina stvar koju su pronašli tokom radova na vjetroparku. Otkrivena je i nestala njemačka podmornica iz Prvog svjetskog rata, drvena staza stara 4.000 godina, pa čak i lobanja izumrlog goveda stara 6.000 godina.

Ipak, rimsko sidro ostaje najvredniji fragment prošlosti jer direktno svjedoči o brodovima koji su nekada spajali Britaniju sa ostatkom imperijalnog svijeta. Trenutno na njemu rade konzervatori kako bi bilo spremno za stalnu muzejsku postavku.