Đerdapska klisura krije najveću skulpturu u Evropi: Lik kralja klesan na stijeni punu deceniju

U Đerdapskoj klisuri nalazi se skulptura kralja Decebela, najveća klesana skulptura u Evropi.

Izvor: aliaksei kruhlenia/Shutterstock

Đerdapska klisura godinama unazad predstavlja jedno od omijenih mjesta za bijeg iz svakodnevice. Pored svih predivnih predijela rijeke Dunav i vidikovaca sa kojih pogled seže na impresivnu prirodu, mnogi često previde da posjete neke njene skrivene dragulje.

Jedan od njih je i ogromna skulptura sa likom kralja Decebala, inače najveća klesana skulptura u Evropi, a koja se nalazi sa rumunske strane Dunava.

Ko je bio kralj Decebal?

Decebal je bio posljednji kralj antičke Dakije, države koja se prostirala na području današnje Rumunije.

Vladao je od 87. do 106. godine i ostao upamćen po žestokom otporu koji je pružao Rimskom carstvu. Nakon dva velika rata protiv cara Trajana, Dakija je osvojena, a Decebal je, prema istorijskim zapisima, izvršio samoubistvo kako ne bi pao u rimsko zarobljeništvo.

Pogledajte kako skulptura izgleda:

Uprkos pozamašnom vremenu koje je prošlo od njegove smrti, Rumuni ga i dan danas veličaju kao velikog narodnog heroja, zbog čega je jedan od njih odučio i da zaslužuje ovakav omaž vijekovima kasnije.

Od ideje rumunskog biznismena do realizacije u klisuri

Skulptura je bila ideja rumunskog biznismena Josifa Konstantina Dragana, koji je ujedno i njen finansijer. Josif je 1985. godine za mjesto izabrao liticu u klisuri visoku 140 metara, a mnogi vjeruju da je razlog to što se odatle vidi i Trajanova tabla, najvećeg Decebalovog protivnika.

Ova turistička atrakcija nalazi se sa srpske strane rijeke Dunav, a ona predstavlja svojevrstan podsjetnik na vrijeme države Dakije, jer je na njoj latinski natpis posvećen caru Trajanu koji je pokorio Dačane.

U nastavku pogledajte skulpturu i natpis po biznismenovoj želji:

Zvanični radovi na skulpturi započeti su 1993. godine, kada je biznismen otkupio planinu i na odabranoj stijeni na latinskom ispisao "Decebalus rex - Dragan fecit", što bi na srpskom značilo "Kralj Decebal - izgradio Dragan".

Poduhvat je bio krupan zalogaj

Sa početkom radova na krečnjačkoj litici, započete su i duple smjene 12 radnika. Oni su od ranog proljeća do kasne jeseni, tokom deset godina, marljivo klesali lik kralja na stijeni.

Evo kako ova skulptura izgleda iz vazduha:

Za uklanjanje većih kamenih dijelova koriščen je dinamit, dok se sam oblik stijene pravio uz pomoć pneumatskih čekića. Kompletni radovi dostigli su i vrtoglavu cijenu koštanja od milion dolara.

Danas je to najveća skulptura u Evropi

Od 2004. godine, lik kralja Decebala se smatra zvanično završenim. Uzima se za najveću klesanu skulpturu u Evropi sa svojih oko 50 metara visine i oko 25 metara širine, pa je samo šest metara niža od čuvenog Kipa Slobode u Njujorku.

Samo Decebalovo oko dugo je 4,3 metra, dok je nos dugačak sedam i širok četiri metra.

(MONDO)