Sedmogodišnji Uroš iz Banjaluke nacrtao Džeku kako se moli: "Dijamant" mu se javio

Sedmogodišnji Uroš iz Banjaluke nacrtao je Edina Džeku kako se moli da ponovo zaigra za BiH. Džeko mu se javio videopozivom.

Izvor: Screenshot/Instagram/maja__preradovic

Sedmogodišnji Uroš iz Banjaluke teško je podnio oproštaj Edina Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine, a svoju tugu pokazao je na času pravoslavne vjeronauke.

Uroš je dobio zadatak da nacrta osobu koja se moli, a odlučio je nacrtati upravo Džeku kako se moli da ponovo zaigra za reprezentaciju BiH.

Njegova majka Maja Preradović objavila je crtež na društvenim mrežama i napisala da svog sina nikada nije vidjela toliko tužnog.

"Nikada ga nisam vidjela da tako plače. Dijete od sedam godina je jecalo jer Džeko više neće igrati za BiH. A onda je nacrtao Džeku kako se moli da ponovo zaigra za reprezentaciju", napisala je Maja.

Uroš je na crtežu dodao i srce i krunu sa slovom D, a njegova majka je naglasila da objava nije imala namjeru da uvrijedi bilo koga ili bilo čiju vjeru, već da pokaže iskrenu ljubav dječaka prema svom sportskom uzoru.

Uroš samo želio potpisan dres

Urošu se bliži rođendan, a njegova najveća želja bila je da dobije potpisan dres Edina Džeke.

"To bi za jedno sedmogodišnje dijete bilo iznenađenje koje bi pamtio cijeli život. Bit ćemo zadovoljni i čestitkom samo", navela je njegova majka, koja je zamolila javnost da pomogne da priča stigne do Džeke.

Nije dugo trebalo da priča dođe do bivšeg kapitena reprezentacije BiH.

Džeko je videopozivom kontaktirao Uroša i tako mu ispunio veliku želju.

"Vidio sam tvoj crtež, stvarno je prelijep i sviđa mi se. Nadam se da se vidimo na nekoj od utakmica reprezentacije uskoro. Ljubim te puno", poručio je Džeko dječaku.

Uroš je, očekivano, bio presretan nakon što mu se javio njegov fudbalski idol.

Prema informacijama Reprezentacija.ba, Džeko će Urošu pokloniti i potpisan dres, a dječak će dobiti i ulaznice za naredni meč reprezentacije Bosne i Hercegovine. Po želji, biće i gost na utakmici Šalkea.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama, a komentari su uglavnom bili ispunjeni podrškom i lijepim porukama za Uroša i njegovu porodicu.