Hakeri pustili eksplicitne snimke na bilbordima: Vozači se zaustavljali da snimaju

Odgovornost za globalni sajber napad preuzela je hakerska grupa okupljena oko Telegram kanala Leakers$.

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Digitalni bilbordi u nekoliko zemalja na različitim krajevima svijeta iznenada su počeli da prikazuju eksplicitne snimke, a odgovornost je preuzela grupa hakera koja tvrdi da je napad bio nevjerovatno jednostavan. Prema njihovim riječima, "svako sa dvije moždane ćelije" mogao je da uradi isto.

Incidenti su zabilježeni u Egiptu, Maleziji i Brazilu, dok hakeri tvrde da su preuzeli kontrolu nad ekranima i u Iraku i Kini.

Najviše pažnje privukao je slučaj u egipatskom gradu Giza, gdje je veliki elektronski bilbord iznad jednog od najprometnijih autoputeva počeo da prikazuje sadržaj za odrasle. Mnogi vozači su se čak zaustavljali kako bi snimili ovaj nesvakidašnji prizor, prenosi CNN.

A massive digital billboard on one of Cairo’s busiest highways was hacked to display pornographic footage, shocking drivers and prompting motorists to stop and record the scene. According to CNN, the incident took place on Egypt’s 26th of July Axis, with the hackers displaying their names and a Telegram channel on the screen.Egypt’s Interior Ministry confirmed the cyberattack, saying the breach affected advertising screens in multiple countries simultaneously. Similar incidents were reported in Iraq, Malaysia and Brazil. A Telegram account linked to the footage later posted a message condemning Egypt’s government as a dictatorship, while authorities announced that legal proceedings had begun. — ILTV Israel News (@ILTVNews)November 1, 2026

Egipatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je napadnuta internet stranica međunarodne kompanije koja upravlja prikazivanjem sadržaja, što je omogućilo da se isti snimci istovremeno pojave na ekranima u više država.

Slični incidenti potvrđeni su u malezijskom gradu Kluang i brazilskom gradu Kampo Maior. Nadležne kompanije isključile su pogođene ekrane, a policija je pokrenula istrage.

Kako su hakeri preuzeli bilborde?

Grupa okupljena oko Telegram kanala Leakers$ tvrdi da je iskoristila bezbjednosni propust u softveru za upravljanje LED ekranima, bez potrebe za fizičkim pristupom bilbordima.

Prema njihovim riječima, automatizovanim skeniranjem interneta za svega dva sata pronašli su hiljade dostupnih sistema, od kojih mnogi nisu imali ni osnovnu zaštitu.

"To nije bila ni približno toliko složena operacija koliko mnogi zamišljaju", poručili su hakeri za The Cairo Report.

"Kompanije naplaćuju milione za izgradnju infrastrukture u različitim zemljama, a onda ostavljaju LED ekrane i reklamne mreže povezane na internet bez osnovne zaštite."

Grupa tvrdi da ne traži novac niti otkupninu, već želi da pokaže koliko su ovakvi sistemi ranjivi, iako jeste objavila političku poruku protiv egipatskih vlasti.

Koliko zaštita može biti loša pokazao je i istraživač sajber bezbjednosti Dru Grin, koji je 2019. godine pristupio jednom sistemu za digitalno oglašavanje koristeći podrazumijevanu administratorsku lozinku koju niko nije promijenio.

Upravo zbog ovakvih propusta, američko udruženje za spoljašnje oglašavanje je u bezbjednosnim smjernicama iz 2024. godine posebno upozorilo kompanije da ne koriste fabrički postavljene lozinke.