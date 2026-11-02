Nakon Belgije, Luksemburga i Švedske na red došla Irska: Hakovani rashladni sistemi u irskim supermarketima

Treći lanac supermarketa po veličini u Irskoj "Supervelju" saopštio je da su sistemi za hlađenje u njegovim prodavnicama pogođeni hakerskim napadom.
U saopštenju se navodi da su problemi uočeni u 13 od 223 njegove radnje.
Prethodno je potvrđeno da su hakeri izvršili napade na rashladne sisteme u supermarketima u Belgiji, Luksemburu i Švedskoj.
Uprave napadnutih lanaca za maloprodaju saopštile su da su hakeri povećali temeperaturu ovih uređaja, usljed čega su se pokvarile velike količine hrane.
(Mondo)