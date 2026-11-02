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Nakon Belgije, Luksemburga i Švedske na red došla Irska: Hakovani rashladni sistemi u irskim supermarketima

Nakon Belgije, Luksemburga i Švedske na red došla Irska: Hakovani rashladni sistemi u irskim supermarketima

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Treći lanac supermarketa po veličini u Irskoj "Supervelju" saopštio je da su sistemi za hlađenje u njegovim prodavnicama pogođeni hakerskim napadom.

Hakovani rashladni sistemi u irskim supermarketima Izvor: Shutterstock

U saopštenju se navodi da su problemi uočeni u 13 od 223 njegove radnje.

Prethodno je potvrđeno da su hakeri izvršili napade na rashladne sisteme u supermarketima u Belgiji, Luksemburu i Švedskoj.

Uprave napadnutih lanaca za maloprodaju saopštile su da su hakeri povećali temeperaturu ovih uređaja, usljed čega su se pokvarile velike količine hrane.

(Mondo)

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Tagovi

hakeri napad supermarket Irska

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