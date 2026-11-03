Sjećate se viralne foke koja je maltretirala vozače? Zbog nje je država plaćala štetu od 17.000 evra

Džinovski morski sisar Nil postao je viralan na mrežama zbog svojih neobičnih avantura na ulicama Tasmanije. Iako je u međuvremenu porastao, njegove posjete i dalje izazivaju veliku pažnju.

Izvor: Instagram/neiltheseal22

Ako ste posljednjih godina na društvenim mrežama nailazili na snimke ogromne foke koja leži nasred puta, gricka saobraćajne čunjeve i obara stubiće, velika je vjerovatnoća da ste upoznali Nila. Ova neobična životinja postala je prava internet zvijezda, a njeni nestašluci redovno su izazivali reakcije ljudi širom svijeta.

Nil je zapravo južni morski slon, vrsta poznata po svojim ogromnim dimenzijama. Mužjaci ove vrste mogu da dostignu težinu od nekoliko tona, a karakterističan veliki nos kod odraslih mužjaka podsjeća na surlu slona, po čemu su i dobili ime. Iako su uglavnom stanovnici subantarktičkih ostrva i okolnih hladnih mora, Nil je rođen na Tasmanijskom poluostrvu u Australiji, 2020. godine.

Njegova popularnost počela je da raste 2022. godine, kada su snimci na kojima se igra sa saobraćajnim čunjevima i odmara na neobičnim mjestima počeli da kruže internetom. Ljude je posebno zabavljalo to što je izgledalo kao da ga uopšte ne zanimaju automobili, prolaznici i saobraćajni propisi. U pojedinim situacijama toliko bi se udobno smjestio na putu da su nadležne službe morale privremeno da zatvaraju ulice.

Ipak, iza njegovog ponašanja krije se nešto zanimljivije od obične nestašnosti. Morski slonovi povremeno izlaze iz vode kako bi se odmarali i promijenili staru kožu i krzno. Taj proces naziva se mitarenje i može da traje nekoliko sedmica. Tokom tog perioda životinje provode dosta vremena na kopnu, a Nil se redovno vraća u isti dio Tasmanije.

Stručnjaci objašnjavaju da njegovo gurkanje saobraćajnih stubića, čunjeva i drugih predmeta može da bude povezano sa prirodnim ponašanjem mladih mužjaka koji razvijaju društvene i borbene vještine. Pošto u njegovoj neposrednoj blizini nema drugih mladih morskih slonova, predmeti koje pronalazi na kopnu ponekad mu postaju zamjena za životinje sa kojima bi se inače nadmetao.

Danas je mnogo veći nego kada je postao viralan

U međuvremenu je Nil ozbiljno porastao. Tokom posjete Tasmaniji u junu i julu 2026. godine imao je oko 1.000 kilograma, zbog čega njegovo pomjeranje više nije nimalo jednostavan zadatak. Njegovi dolasci ponovo su izazvali zatvaranje puteva, okupljanje radoznalih posmatrača i intervencije nadležnih službi.

Lokalne vlasti morale su da organizuju saobraćajnu kontrolu, a zabilježena je i šteta na stubićima, ogradama i saobraćajnim oznakama. Prema podacima gradskog vijeća, troškovi upravljanja saobraćajem, okupljenim posjetiocima i popravkama tokom jedne od njegovih posljednjih posjeta premašili su 17.000 evra.

Ipak, Nil nije životinja sa kojom bi ljudi trebalo da pokušavaju da se igraju. Nadležne službe upozoravaju da je riječ o velikom i snažnom divljem sisaru koji može ozbiljno da povrijedi čovjeka ako se osjeti ugroženo. Zbog toga se posjetiocima savjetuje da mu ne prilaze i da održavaju najmanje 20 metara razdaljine.

Poslije nekoliko sedmica provedenih na kopnu, Nil se u julu 2026. ponovo vratio u more. Njegov sljedeći dolazak u Tasmaniju ostaje nešto što lokalno stanovništvo i njegovi brojni pratioci sa nestrpljenjem očekuju, iako bi saobraćajni čunjevi i ulični stubići vjerovatno više voljeli da ga ne vide.