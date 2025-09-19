Zašto vas boli stomak? Da li imate grčeve i mučninu i kad morate hitno kod ljekara

Da li se - pored bola - javljaju i simptomi kao što su dijareja ili opstipacija (zatvor), nadimanje ili osećaj žarenja? Evo koje su moguće dijagnoze...

Izvor: Shutterstock

Tegobe sa stomakom jedan su od najčešćih razloga za odlazak kod ljekara. Kada pacijenti kažu da ih boli stomak, oni često opisuju bol koji se zapravo osjeća u cijeloj trbušnoj duplji i ne mora uvijek biti vezan isključivo za želudac kao organ.

Prvi zadatak ljekara je da utvrdi da li je bol u stomaku posljedica strukturalnog problema (organsko oboljenje) ili funkcionalnog poremećaja.

Nekada digestivni trakt ne funkcioniše normalno zbog promjena u samoj građi organa. U tim slučajevima, dijagnostičke metode snimanja (ultrazvuk, skener – CT, magnetna rezonanca – MRI) pokazaće da organ izgleda promijenjeno i da ne radi kako treba.

Digestivni sistem ima sopstveni nervni sistem koji kontroliše kontrakcije mišića potrebne za varenje hrane. Kada dođe do poremećaja rada nerava ili mišića, nastaju funkcionalni poremećaji ili poremećaji motiliteta (rada crijeva). Kod ovih poremećaja organi na snimanjima izgledaju potpuno normalno, ali ne rade ispravno. Upravo zbog toga, funkcionalni poremećaji su teži za dijagnostikovanje.

5 najčešćih uzroka bola u stomaku

1. Sindrom iritabilnog kolona (IBS)

Bol u stomaku povezan sa IBS-om može da se pojača nakon obroka ili u stresnim situacijama. Pored bola, javljaju se i simptomi kao što su dijareja ili opstipacija (zatvor), nadimanje i osjećaj naduvenosti. Međutim, IBS ne izaziva krvarenje niti gubitak tjelesne mase.

Izvor: Shutterstock

2. Opstipacija (zatvor)

Ako je zatvor uzrok bolova u stomaku, pacijent može osjećati oštre bolove nalik grčevima koji se javljaju u cijeloj trbušnoj duplji. Osobe sa hroničnim zatvorom često se žale na nadutost i osjećaj težine, a stomak može biti i vidno uvećan.

3. Čir (ulkus)

Peptički ulkus predstavlja ranicu na sluzokoži želuca ili dvanaestopalačnog crijeva (duodenuma). Ulkusi izazivaju bol ili peckanje koje pacijenti opisuju slično osjećaju "gladi". Mogu biti praćeni mučninom, povraćanjem ili gorušicom (žgaravicom).

Izvor: Shutterstock



4. Pankreatitis

Pankreatitis je zapaljenje pankreasa (gušterače). Bol je obično jak, oštar i lokalizovan u gornjem, srednjem delu stomaka, a može da se širi ka leđima ili grudima. Uz bol, često se javljaju mučnina, povraćanje i povišena temperatura. Pankreatitis može nastupiti kao iznenadan, akutni napad ili kao hronično oboljenje.

5. Divertikulitis

Bol i osjetljivost u donjem lijevom dijelu stomaka mogu biti znak divertikulitisa. To je zapaljenje ili infekcija divertikuluma – malih kesica koje se formiraju na debelom crijevu. Simptomi mogu uključiti i blago povišenu temperaturu, mučninu, povraćanje ili zatvor.

(Bolnica Hopkins / Lepa&Srećna)