Najbolja užina koja snižava krvni pritisak: Iznenadićete se, efekti već poslije mjesec dana

Najmanja promjena u ishrani može da pomogne kod visokog krvnog pritiska.

Visok krvni pritisak je uobičajeno oboljenje. Procene pokazuju da oko 40 odsto osoba sa hipertenzijom nije svjesno svoje bolesti, što dovodi do ozbiljnih komplikacija. Važno je znati da odgovarajuća ishrana, fizička aktivnost i eventualna farmakoterapija mogu da pomognu da se pritisak održi na normalnom nivou.

Zanimljivo je da i najmanje promjene u svakodnevnim navikama u ishrani mogu da donesu vidljive koristi. Kardiolog dr Tarikšah Sijed, šef kardiologije u Holy Name Medical Center u Nju Džerziju, ukazuje na jednu jednostavnu užinu koja može da snizi krvni pritisak već u roku od četiri nedjelje.

Većina popularnih grickalica, poput čipsa, pereca ili kokica, prepuna je natrijuma koji može negativno da utiče na pritisak. Dr Sijed, međutim, preporučuje pistaće, koji su bogati sastojcima koji podržavaju zdravlje srca.

"Pistaći sadrže kalijum, antioksidante i biljne sterole, koji snižavaju nivo LDL holesterola i pomažu u održavanju normalnog krvnog pritiska", objašnjava.

Svaki od ovih nutrijenata ima ključnu ulogu u zaštiti kardiovaskularnog sistema:

Kalijum pomaže u regulisanju krvnog pritiska i ublažava negativne efekte viška natrijuma.

Antioksidanti štite krvne sudove od upala koje mogu da dovedu do njihovog oštećenja.

Biljni steroli blokiraju apsorpciju holesterola u crijevima, čime se sprečava porast lošeg LDL holesterola.

Pored toga, pistaći su izvor vlakana, koja podržavaju zdravlje crijeva i pomažu u snižavanju holesterola, kao i zdravih masti (mono- i polinezasićenih), koje povećavaju nivo dobrog HDL holesterola i smanjuju upale u organizmu.

Koliko često da jedete pistaće da biste vidjeli rezultate?

Ako želite da uključite pistaće u svoju ishranu, birajte neslane ili blago slane varijante kako biste izbegli višak natrijuma. Dr Sijed preporučuje konzumiranje od 30 do 60 grama pistaća dnevno, što odgovara otprilike četvrtini do pola šolje. Redovno uzimanje ove količine može da donese vidljive rezultate već nakon četiri nedjelje.

Važno je, međutim, naglasiti da pistaći ne mogu da neutrališu posledice nezdrave ishrane. Za najbolje rezultate treba ih kombinovati sa drugim namirnicama bogatim hranljivim materijama, poput voća, koje obezbeđuje dodatna vlakna i antioksidante.

Iako može da izgleda da tako mala promena u ishrani ne daje velike rezultate, redovno posezanje za zdravim užinama, poput pistaća, može značajno da utiče na zdravlje srca.

