Jedina bolnica te vrste na svijetu: Na mjestu kojim dominira kockanje, otvorena klinika za "zahtjevne pacijente"

Jedina bolnica te vrste na svijetu: Na mjestu kojim dominira kockanje, otvorena klinika za "zahtjevne pacijente"

Izvor mondo.rs
0

Estetske procedure, preventivni pregledi i napredni skeneri cijelog tijela, sve to u luksuznom okruženju koje više liči na odmaralište nego na bolnicu.

Luksuzna bolnica u Kini Izvor: POM POM/Shutterstock

Ovih dana u Makau u Kini otvorena je jedinstvena ustanova na svijetu. Grad poznat po sjaju i kazinima mijenja svoj imidž. Tamo gdje je nekada vladao kockarski sjaj, sada je nikla elitna bolnica za zahtjevne pacijente. Riječ je o dijelu šire strategije Pekinga. Cilj je da Makau prestane da bude samo "igralište za bogate" i da razvije novu granu - medicinski turizam.

Ovako izgleda luksuzna "bolnica za odmor"

Makau, koji je prije skoro dvadeset godina prestigao Las Vegas i postao svjetska prijestonica kocke, sada pokušava da izgradi novi identitet - kao centar medicinskog turizma.

Kako prenosi "Bi-Bi-Si", u ovom specijalnom administrativnom regionu Kine otvorena je luksuzna "bolnica za odmor". Pored preventivnih pregleda i naprednih dijagnostičkih usluga, pacijentima nudi i estetske tretmane, sve u ambijentu koji podsjeća na ekskluzivan spa centar.

To je još jedan dokaz da Peking ozbiljno sprovodi plan da diverzifikuje ekonomiju Makaua. Pandemija korona virusa teško je pogodila lokalne kazino-biznise, što je dovelo do velikih gubitaka. Iako se situacija sada popravila, vlasti žele da razvijaju i druge oblasti - zdravstvo, nove tehnologije i organizaciju događaja.

Bolnica koja računa na 40 miliona pacijenata godišnje

Makao je godinama privlačio kockare iz kontinentalne Kine, Hongkonga i cijele Azije. Sada privatna medicinska kompanija "Ajred Hospital" (iRad Hospital), koja stoji iza novog centra, vjeruje da će gosti dolaziti i ostajati duže zahvaljujući zdravstvu i trošiti više. Procjene kažu da bi mogli da opsluže i do 40 miliona pacijenata godišnje.

Slika Makaa kao luksuznog "igrališta za bogate" više ne odgovara viziji "zajedničkog blagostanja" koju promoviše Si Đinping. Zato Kina želi da ova oblast postane više od kazina.

Medicinski turizam mogao bi da bude prava alternativa. Azija je već jedno od njegovih svjetskih središta. Bogati pacijenti odlaze u Južnu Koreju na plastične operacije, u Singapur na savremene terapije, a u Indiju po povoljnije liječenje.

"Procjene govore da globalna vrijednost tržišta medicinskog turizma doseže desetine milijardi dolara i da će u narednim godinama nastaviti da raste", navodi "Bi-Bi-Si".

(Mondo)

