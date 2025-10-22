Tata je važniji nego što mislite: Očeva ljubav i stil roditeljstva ključni za razvoj djeteta

Sve je više dokaza za to koliko je prisustvo oca u životu djece važno za razvoj mališana.

Uobičajeno je da se smatra da je majka najvažnija osoba u djetetovom životu. Svakako, to jeste najvažniji odnos, naročito u ranom djetinjstvu, ali ne treba zanemariti ni ulogu i uticaj koje ima otac. U posljednjih nekoliko decenija, naučnici sve više shvataju koliko su očevi važni. Baš kao i žene, tijela očeva reaguju na roditeljstvo, a njihov roditeljski stil utiče na njihovu djecu podjednako, a ponekad i više, nego majčin.

"Sada otkrivamo da očevi ne samo da utiču, već ponekad imaju veći uticaj na razvoj djece nego majke", rekao je Ronald Roner, direktor Centra za proučavanje međuljudskog prihvatanja i odbacivanja na Univerzitetu u Konektikatu.

Osjećaj očeve ljubavi

Roner i njegove kolege su nedavno pregledali decenije studija o roditeljskom prihvatanju i odbacivanju širom svijeta. Nije iznenađujuće da roditelji imaju veliki uticaj na svoju djecu. Kada se djeca osjećaju odbačeno ili nevoljeno od strane mame i tate, veća je vjerovatnoća da će postati neprijateljski nastrojena, agresivna i emocionalno nestabilna. Roditeljsko odbacivanje takođe može da dovede do niskog samopoštovanja, osjećaja neadekvatnosti i negativnih pogleda na svijet.

Otac ljubi dete za spavanje

Ovo važi za oba roditelja, rekao je Roner za LiveScience. Ali u nekim slučajevima, tata je važniji faktor od mame.

Problemi u ponašanju, delinkvencija, depresija, zloupotreba supstanci i opšte psihološko prilagođavanje su više povezani sa očevim odbacivanjem nego sa majčinim, rekao je Roner. Isto tako, očeva ljubav ponekad ima jači uticaj na djecu nego mamina, otkrili su istraživači.

"Saznanje da se djeca osjećaju voljeno od strane svog oca je bolji prediktor osjećaja blagostanja, sreće, zadovoljstva životom kod mladih odraslih nego saznanje o tome u kojoj mjeri se osjećaju voljeno od strane svojih majki", rekao je Roner. On i njegove kolege su detaljno opisali svoje nalaze u maju u časopisu Personality and Social Psychology Review, prenosi fathermatters.org.

Uticaj i upornost

Istraživanje je posmatralo samo očinske figure, tako da, iako tata ne mora nužno da bude biološki otac, rezultati se ne odnose na očeve koji nisu prisutni u životu mališana. Roner i njegove kolege nisu sigurni zašto očevi ponekad nadmašuju mame u razvoju svoje djece. U svakoj porodici, rekao je Roner, postoji član sa većim uticajem i ugledom - osoba koja bi mogla da odlučuje o planovima za vikend, na primjer. U porodicama gdje je tata ta osoba, njegovi postupci mogu ostaviti najveći utisak na djecu.

U tim slučajevima, "djeca imaju tendenciju da obraćaju više pažnje na to šta tata radi i govori nego mama, i on će imati veći uticaj", rekao je Roner.

Tate takođe mogu biti odgovorne za obdarivanje svoje djece "istrajnošću" koja im dobro služi u životu. U studiji porodica sa dvoje roditelja, istraživači sa Univerziteta Brigam Jang otkrili su da je očev stil roditeljstva više povezan sa tim da li će tinejdžeri pokazati upornost nego mamino roditeljstvo. Uporna ličnost je, zauzvrat, bila povezana sa manjom delinkvencijom i većim angažovanjem u školi tokom vremena.

Najbolji uticaj na stvaranje upornosti kod djece ima autoritativno roditeljstvo od strane oca, a to je stil koji karakterišu toplina i ljubav, odgovornost za pravila (ali i objašnjenja zašto ta pravila postoje) i autonomija prilagođena uzrastu djece, otkrili su istraživači.

Tata igra fudbal sa sinom

"Naša studija sugeriše da su očevi koji su najefikasniji oni koji slušaju svoju djjecu, imaju bliski odnos, postavljaju odgovarajuća pravila, ali i daju odgovarajuće slobode", rekla je istraživačica studije Laura Padilja-Voker za LiveScience.

Nije jasno zašto bi očevi mogli biti važniji od mama u podučavanju upornosti, ali je moguće da se očevi jednostavno više fokusiraju na ovu osobinu, dok mame uče osobine poput zahvalnosti i ljubaznosti, rekla je Padilja-Voker.

Kako biti dobar tata

Srećom po očeve, biologija je tu da podrži dobro roditeljstvo. Hormonske studije su otkrile da očevi pokazuju povećan nivo oksitocinatokom prvih nedjelja života svojih beba. Ovaj hormon, ponekad nazvan "hormon ljubavi", povećava osjećaj povezanosti među grupama. Tate dobijaju pojačanje oksitocina igrajući se sa svojim bebama, prema studiji iz 2010. godine objavljenoj u časopisu Biological Psychiatry.

Očinstvo takođe dovodi do pada testosterona, "mačo" hormona povezanog sa agresivnim ponašanjem, prema istraživanju objavljenom prošle godine u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Ova promjena je jača što je tata više uključen u brigu o svojoj bebi, što sugeriše da može smanjiti muškarčevu sklonost ka riziku i podstaći brižnost.

Najvažnije je, rekla je Padilja-Voker, da očevi shvate da su važni. Kvalitetno vrijeme je važno, rekla je ona.

"To ne znači odlazak na otmene odmore, već to može biti igranje loptom u dvorištu ili gledanje filma sa djecom", rekla je. "Šta god da je, samo budite dostupni i kada ste sa svojom djecom, budite sa njima".

