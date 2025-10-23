Hrana koju bubrezi ne vole: 3 namirnice vam tiho nanose štetu

Kako biste sačuvali zdravlje burbega, tri vrste hrane zaslužuju da ih izbjegavate.

Bubrezi su tihi "radnici" vašeg tijela i kada se razbole, dugo ne daju nikakve simptome. Upravo zato, mnogi često kasno primijete da s njima nešto nije u redu. Ono što jedete, može im da im šteti. Ljekari najčešće upozoravaju na tri vrste hrane koje bi trebalo da ograničite ili potpuno izbacite iz ishrane kako biste zaštitili zdravlje bubrega.

1. Slatki gazirani napici

Ova pića sadrže velike količine šećera i fosfora, koji predstavljaju opterećenje za bubrege, naročito kod osoba koje već imaju probleme s njima. Osim toga, previše šećera u ishrani povećava rizik od gojaznosti, visokog pritiska i dijabetesa, a upravo su to glavni uzroci bolesti bubrega.

2. Prerađene mesne prerađevine

Proizvodi poput pileće šunke, viršli ili mesnog nareska sadrže mnogo soli i nitrata, koji mogu da oštete bubrege. Takve namirnice obiluju zasićenim mastima i rafinisanim ugljenim hidratima, a siromašne su hranljivim materijama poput vlakana i kvalitetnih proteina. Umjesto toga, birajte nemasno meso, poput ćuretine ili piletine i uvijek provjeravajte sadržaj natrijuma i aditiva.

3. Konzervirana i instant hrana

Hrana iz konzervi i instant obroci često sadrže velike količine soli, što dodatno opterećuje bubrege. Ako ih povremeno koristite, birajte varijante sa što manje soli i obavezno ih isperite ili ocijedite prije jela. Umjesto obične kuhinjske soli, bolji izbor je morska so ili začini koji prirodno poboljšavaju ukus hrane.

