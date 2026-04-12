U koje vrijeme je najbolje mjeriti pritisak? Odgovor ljekara će vas iznenaditi

U koje vrijeme je najbolje mjeriti krvni pritisak? Stručnjaci savjetuju jutarnje i večernje mjerenje za najtačnije rezultate i bolju kontrolu zdravlja.

Krvni pritisak varira tokom dana i prati prirodni ritam organizma

Najpreciznije je mjeriti ga ujutru i uveče kako bi se dobila realna slika

Dosljednost u mjerenju je važnija od tačnog vremena

Dok se organizam tek budi, krvni pritisak počinje da raste – tiho, ali predvidivo, prateći unutrašnji ritam tijela. Kako dan odmiče i aktivnosti se smiruju, vrijednosti se postepeno spuštaju.

Ne postoji savršeno vrijeme za mjerenje krvnog pritiska – ključ je u dosljednosti. Kada mjerenje postane svakodnevna navika, rezultati prestaju da budu nasumični i počinju da daju jasnu sliku o zdravlju.

Najkraći i najtačniji odgovor je: mjerite pritisak i ujutru i uveče.

Prirodni ritam krvnog pritiska u tijelu

Krvni pritisak nije statičan – menja se tokom dana pod uticajem fizičke aktivnosti, stresa, sna, ishrane i položaja tijela. Ove promjene prate cirkadijalni ritam, unutrašnji biološki sat organizma.

Tipičan dnevni obrazac ima tri faze:

Jutarnji skok: Nakon buđenja dolazi do naglog porasta pritiska, najizraženijeg između 6 i 10 časova

Nakon buđenja dolazi do naglog porasta pritiska, najizraženijeg između Dnevna stabilizacija: Tokom dana vrijednosti se uglavnom stabilizuju, uz povremene oscilacije

Tokom dana vrijednosti se uglavnom stabilizuju, uz povremene oscilacije Večernji pad: Uveče pritisak prirodno opada i nastavlja da se snižava tokom sna

Poremećaj ovog ritma može ukazivati na povećan kardiovaskularni rizik.

Jutarnje mjerenje: najosjetljiviji trenutak

Jutro se smatra najkritičnijim dijelom dana za krvni pritisak. Tada dolazi do tzv. jutarnjeg talasa, kada vrijednosti naglo rastu.

Ovaj skok ima veliki značaj jer je povezan sa većim rizikom od srčanog i moždanog udara, koji se češće javljaju upravo u ranim jutarnjim satima, piše Blic.

Merenje pritiska i pulsa

Večernje mjerenje: slika cijelog dana

Za razliku od jutra, večernje mjerenje (između 18 i 21 čas) daje uvid u to kako je organizam reagovao tokom dana.

Obuhvata uticaj:

stresa

fizičke aktivnosti

ishrane i unosa soli

delovanja terapije

Povišene večernje vrijednosti mogu ukazivati na produžen stres, lošu ishranu ili nedovoljno djelotvornu terapiju.

