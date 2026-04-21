"Alergijsko lice" je stvarno: Evo kako da ga prepoznate, ali i kako da ublažite simptome

"Alergijsko lice" je česta pojava tokom proljećnih alergija. Saznajte kako da brzo smanjite otok lica, podbuhlost i podočnjake pomoću jednostavnih kućnih tehnika.

Alergije mogu izazvati otok lica, podočnjake i umoran izgled.

Hladna kašika i limfna drenaža pomažu da se lice brzo smiri.

Efekat je privremen, ali koristan za brzo osvježenje izgleda.

Proleće donosi ljepše vrijeme, duže dane i više boravka napolju, ali za mnoge ljude ono ima i manje prijatnu stranu – sezonske alergije. Ove godine posebno su izraženi simptomi izazvani polenom drveća i trave.

Ako se budite sa naduvenim kapcima, crvenim nosom i umornim izgledom lica, postoji dobra vijest – nekoliko jednostavnih kućnih tehnika može brzo da pomogne da se lice "ispumpa" i osvježi.

Šta je "alergijsko lice"?

"Alergijsko lice" nije medicinska dijagnoza, ali opisuje vrlo realan skup simptoma koji nastaju kao reakcija organizma na alergene poput polena.

Kada imuni sistem prepozna okidače, oslobađa se histamin, hemikalija koja izaziva upalu, širenje krvnih sudova i zadržavanje tečnosti u tkivima.

Rezultat su vidljivi simptomi:

otoci, posebno oko očiju

crvenilo i iritacija

podočnjaci i umoran izgled

zapušen i nadražen nos

Zbog kombinacije sinusa i kože, lice često izgleda naduveno, umorno i "teško".

Trik sa hladnom kašikom za brzo smanjenje otoka

Jedna od najjednostavnijih metoda za trenutno smanjenje otoka je hladna kašika, kaže facial sculptor Joseph Carrillo.

Nije potrebna nikakva oprema – dovoljna je obična kašika iz kuhinje. Hladnoća pomaže da se smanji zapaljenje i suze krvni sudovi, što momentalno ublažava otok.

Kako se koristi:

nježno kliziti kašikom od unutrašnjeg ugla oka ka sljepoočnicama

zatim duž nosa ka obrvama

nastaviti duž obrva i bočnih dijelova lica

završiti laganim pokretima ka vratu radi podsticanja limfne drenaže

Limfna drenaža za podočnjake i natečeno lice

Stručnjaci za lice naglašavaju da je glavni problem često zadržavanje tečnosti u limfnom sistemu.

Facialist Cecily Braden preporučuje tehniku limfne drenaže:

prvo blago stimulisati područje vrata

zatim laganim pokretima prelaziti ispod očiju ka spolja

završiti pokretima niz strane lica ka vratu

Može se koristiti i prstima ili blagom četkom, ali ključ je u laganom pritisku i pravilnom smjeru pokreta.

"Otoci nisu samo površinski problem – to je inflamatorni odgovor organizma", objašnjava stručnjak za kožu Lorne Lucree. Masaža pomaže da se višak tečnosti fizički pomjeri iz tkiva.

Jedan brzi trik: lagano pritiskanje ispod jagodičnih kostiju nekoliko sekundi, pa zatim pokret ka ušima.

Da li ove metode zaista rade?

Dermatolozi objašnjavaju da ove tehnike zaista mogu brzo da smanje vidljive simptome, ali efekat je uglavnom privremen.

Hladna kašika i masaža mogu da smanje otok tako što sužavaju krvne sudove i pomijeraju tečnost, ali pošto alergije i dalje aktivno traju, simptomi se mogu vratiti.

Zato se ove metode smatraju brzim rješenjem za jutro, posao ili izlazak, a ne trajnim lijekom, piše RealSimple.

Takođe, dodatno olakšanje može donijeti ispiranje nosa i tretiranje sinusa, što poboljšava efekat de-pufinga.

Brza rutina za "alergijsko lice" kod kuće

Kada su simptomi izraženi, kombinacija nekoliko koraka može dati najbolji efekat:

limfna drenaža lica blagom četkom

hladna kašika ili ledeni roler za lice

blaga masaža oko očiju i jagodica

sprejevi za nos za smanjenje zapušenosti

Ova rutina ne uklanja alergije, ali pomaže da lice izgleda manje naduveno, svježije i odmornije već za nekoliko minuta.