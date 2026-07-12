Kako se pravilno mjeri krvni pritisak: Ove greške daju netačan rezultat, a mnogi ih nisu svjesni

Stručnjaci otkrivaju i koja vrsta mjerača je najpreciznija.

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Pravilno mjerenje krvnog pritiska zahteva pripremu i poštovanje određenih pravila, kako bi rezultati bili vjerodostojni.

Najčešće greške su merenje odmah nakon stresa ili fizičke aktivnosti, pričanje tokom mjerenja, nepravilan položaj tijela i ruke, kao i nepravilno postavljena ili neodgovarajuća manžetna, što može dovesti do netačnih rezultata.

Za pouzdane vrijednosti pritisak treba meriti dva do tri puta u razmaku od jednog do dva minuta, u približno isto vrijeme svakog dana.

Mjerenje krvnog pritiska vam vjerovatno zvuči kao sasvim jednostavna aktivnost koju ćete obaviti za nekoliko minuta kod kuće i gdje ne možete da pogriješite. Ipak, ako pogriješite, dobićete rezultat koji nije vjerodostojan i zbog kojeg možete da ostanete bez prave dijagnoze i terapije.

Pravilno mjerenje pritiska zahteva pravilnu pripremu i pridržavanje nekoliko osnovnih pravila. Evo na šta treba obratiti posebnu pažnju:

Mjerenje prtiska nakon fizičke aktivnosti ili stresa

Ovo je jedna od najvećih grešaka jer tijelo u ovim trenucima prirodno reaguje povećanjem pulsa i krvog pritiska. Rezultat zato može da bude veći nego što je realno.

Vrijeme merenja pritisaka

Važno je i u koje doba dana mjerite krvni pritisak. Jedna od najvećih grešaka jeste mjerenje odmah nakon buđenja ili usred noći, jer se i tada pritisak prirodno podiže. Sličan efekat dobija se nakon ispijanja kafe, jakih čajeva i energetskih pića, kao i pušenja neposredno prije mjerenja pritiska. Čak i pričanje tokom mjerenja može da utiče na vjerodostojnost rezultata.

visok pritisak

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Nepravilan položaj tijela

Još jedna uobičajena greška jeste pogrešan položaj tijela tokom mjerenja pritiska. Mogi mjere pritisak stojeći ili sjedeći sa prekrštenim nogama, ali svaki od tih detalja zapravo utiče na rezultat mjerenja krvnog pritiska. Tokom mjerenja trebalo bi da udobno sedite oslonjeni leđima na naslon stolice. Stopala treba da su na podu jedno pored drugog, a ruka na kojoj mjerite pritisak treba da je u ravni sa srcem i oslonjena na sto ili rukonaslon.

Pravno postavljanje mjerača

Ako je mjerač ili njegova "narukvica" previše mala ili je stavljate preko odjeće, rezultati neće biti precizni.

Koliko puta mjerite pritisak?

Krvni pritisak se tokom dana mijenja prirodno i zato se jedno mjerenje ne smatra vjerodostojnim. Najbolje je izmeriti pritisak dva ili tri puta sa razmacima od minut ili dva, pa izvući srednju vrijednost. Takođe je važno da merite pritisak svakog dana u približno isto vrijeme, na primjer ujutro ili uveče prije uzimanja lijeka.

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Rezultati pravilno izmjerenog krvnog pritiska mogu da pomognu vašem ljekaru da shvati da li je pritisak u granicama normale i da li vam prepisan lek odgovara.

Kako se pripremiti za mjerenje pritiska?

Oko 30 minuta prije mjerenja pritiska izbjegavajte kafu, alkohol, cigarete i fizički napor. Stručnjaci preporučuju da odmarate najmanje 5-10 minuta na tihom i mirnom mjestu, a idealno je da sedite udobno i smireno, bez korišćenja mobilnog telefona.

Koji aparat za pritisak je najbolji

Mjerači za ručni zglob su lakši za korišćenje, ali stručnjaci i dalje najpreciznijim smatraju stariske merače sa manžetnom koja se postavlja na nadlakticu, ali čak ni najbolji i najskuplji aparat ne može pravilno da izmeri krvni pritisak ako stalno pravite nabrojane greške.