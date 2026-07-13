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Štipaljkom ili šnalom protiv snažnih migrena: Novi viralni trik može da bude koristan, ali i veoma opasan

Štipaljkom ili šnalom protiv snažnih migrena: Novi viralni trik može da bude koristan, ali i veoma opasan

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Nakon pojavljivanja nove metode za ublažavanje glavobolje kačenjem štipaljke na obrvu, neurohirurzi na internetu upozoravaju na moguće posljedice priklanjanja ovom trendu.

Ljekari o stavljanju šnale protiv migrene Izvor: TikTok/doctormyro

Na društvenoj mreži TikTok, poslednjih dana pojavio se viralan video sa jednostavnim trikom za rješavanje migrene. Ljudi masovno kače štipaljku za obrvu i kožu ispod nje. Nakon mnogih komentara kako im je taj snimak "spasao život", oglasili su se i ljekari neurohirurzi, koji su objasnili kako ova metoda zaista funkcioniše, ali i zbog čega može da bude opasna.

@mastermamaa

♬ original sound - Jovana Maksić

Ključna tačka bola nalazi se iznad svake obrve

Kako objašnjavaju neurohirurzi, na mjestu iznad svake obrve u ljudskom tijelu nalazi se tzv. superorbitalni živac, koji je jedan od ogranaka trigenimalnog živca zaduženog za prenošenje osjećaja iz čela, gornjeg kapka oka i dijela čela iznad obrva. Kod nekih ljudi, baš na tom mjestu može da se aktivira bol povezana sa glavoboljom.

Koju ulogu ima štipaljka?

Poenta ovog viralnog trika jeste da izvršite lagani pritisak na predeo kuda superorbitalni živac prolazi, kako biste "zavarali" vaš mozak i preusmerili dio signala koje živac prenosi, te smanjili bol na kratko.

Teorija koja stoji iza ovoga jeste da slabi mehanički signali koje ovaj živac prenosi mogu da se "takmiče" sa jačim bolnim signalima, ublažavajući njihovo djelovanje.

Uprkos trendu, budite oprezni

Ipak, neurohiruzni apeluju da pretjeran pritisak na živac može da bude i te kako opasan, jer može da izazove još veću nelagodu ili oštar probadajući bol, poput neuralgije, koja se nakon toga liječi najčešće lekovima ili hirurškim putem.

U slučaju učestalih bolova u glavi, najbolje je da se obratite ljekaru, koji će vas uputiti na dalje korake u liječenju ovog sve češćeg problema. Ukoliko je riječ upravo o superorbitalnom živcu, jedna od hirurških metoda koje se primjenjuju je i njegova dekompresija, prilikom koje se živac oslobađa od pritiska okolnih mišića ili tkiva koji izazivaju bol.

Osim ove, postoji i neinvazivna metoda, koja obuhvata blago davanje električnih impulsa kroz kožu iznad obrva, kako bi se moduliralo prenošenje signala kroz živac i smanjila učestalost razvijanja jačeg bola.:

 (MONDO)

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