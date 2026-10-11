Saznajte kojih šest čajeva mogu blagotvorno da utiču na ljudsko zdravlje.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Šolja toplog čaja mnogima je nezaobilazan dio jutarnje rutine ili mali ritual kojim završavaju dan. Osim što prijaju kada nam je potrebno da se zagrijemo i opustimo, pojedine vrste čaja sadrže biljna jedinjenja koja su predmet brojnih istraživanja zbog mogućeg povoljnog uticaja na zdravlje.

Ipak, ne postoji jedan čaj koji je zvanično proglašen najzdravijim na svijetu. Različite vrste imaju različita svojstva, a njihov uticaj zavisi od količine, načina pripreme i zdravstvenog stanja osobe koja ih pije.

Od zelenog čaja, koji je poznat po sadržaju antioksidanasa, do kamilice, koju mnogi biraju u večernjim satima, izdvojili smo sedam vrsta koje vrijedi uvrstiti u svakodnevnu rutinu. U galeriji pogledajte kojih 7 čajeva najviše prijaju ljudskom organizmu:

Vidi opis 6 čajeva koji najviše prijaju ljudskom organizmu: Pomažu varenju, zdravlju srca i protiv nesanice 1. Zeleni čaj - jedan je od najpoznatijih napitaka kada je reč o zdravim životnim navikama. Sadrži katehine, biljna jedinjenja iz grupe polifenola koja se proučavaju zbog mogućeg uticaja na zdravlje srca i krvnih sudova. Neka istraživanja ukazuju na to da redovno konzumiranje zelenog čaja može povoljno uticati na pojedine pokazatelje masnoća u krvi, ali on nije lek niti zamena za terapiju. Pošto sadrži kofein, može da doprinese budnosti i koncentraciji. Ako ste osetljivi na kofein ili imate problema sa snom, bolje je da ga pijete ujutru ili tokom prepodneva. 2. Crni čaj - dobija se od iste biljke kao i zeleni, ali se listovi tokom proizvodnje drugačije obrađuju, zbog čega napitak ima tamniju boju i intenzivniji ukus. Sadrži polifenole koji se proučavaju zbog mogućih koristi za kardiovaskularno zdravlje. Osim toga, zahvaljujući kofeinu, može da bude dobar izbor za jutarnju rutinu, naročito ako želite da promenite uobičajene navike i povremeno zamenite kafu drugim napitkom. Najbolje ga je piti bez velike količine šećera. Imajte na umu da, kao i kafa i zeleni čaj, može da izazove nervozu ili oteža uspavljivanje kod osoba osetljivih na kofein. 3. Kamilica - decenijama je deo kućnih rituala za opuštanje. Prirodno ne sadrži kofein, ima blag ukus i mnogima prija uveče, kada žele da uspore tempo nakon napornog dana. Postoje istraživanja koja ukazuju na moguće koristi kamilice za opuštanje i kvalitet sna, ali dokazi još nisu dovoljno jaki da bi se tvrdilo da pouzdano rešava nesanicu. Topla šolja čaja, uz mirniju atmosferu i redovnu večernju rutinu, može da bude prijatan način da se pripremite za odmor. Osobe alergične na ambroziju i srodne biljke treba da budu oprezne jer je moguća alergijska reakcija. 4. Čaj od đumbira - poznat po svom karakterističnom, blago ljutom ukusu, a često se koristi i u pripremi čaja. Ovaj napitak tradicionalno se pije kada se jave mučnina ili nelagodnost u stomaku. Pojedina istraživanja ukazuju na to da đumbir može da pomogne kod određenih vrsta mučnine, uključujući mučninu tokom trudnoće. Ipak, rezultati istraživanja različitih preparata ne mogu se automatski preneti na običan čaj. Ako imate osetljiv želudac, obratite pažnju na reakciju organizma jer đumbir kod nekih ljudi može da izazove gorušicu ili dodatnu nelagodnost. 5. Čaj od nane - jedan od omiljenih biljnih čajeva u našim krajevima, posebno nakon obroka. Prepoznatljiva je po osvežavajućem mirisu i ukusu, a tradicionalno se koristi za ublažavanje blagih probavnih tegoba. Ipak, važno je razlikovati dokaze koji se odnose na čaj od nane od istraživanja ulja nane u posebnim preparatima. Ne može se pretpostaviti da običan čaj ima isti efekat kao kapsule koje se koriste za određene simptome sindroma iritabilnog creva. Još jedna važna napomena: nana kod pojedinih ljudi može da pogorša gorušicu i refluks. Ako vam se kiselina često vraća u jednjak, pratite kako reagujete nakon što je popijete. 6. Čaj od hibiskusa - osvežavajući napitak bez kofeina Hibiskus je prepoznatljiv po intenzivnoj crvenoj boji i blago kiselkastom ukusu. Može da se pije topao, ali i rashlađen, pa je pogodan za različite delove godine. Istraživanja ukazuju na mogućnost da čaj od hibiskusa doprinese snižavanju krvnog pritiska kod nekih osoba. Međutim, efekat nije isti kod svih i ovaj napitak nikako ne treba da zameni propisanu terapiju. Ako imate nizak krvni pritisak ili uzimate lekove za njegovo snižavanje, posavetujte se sa lekarom pre nego što počnete redovno da pijete veće količine ovog čaja. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Koji čaj je najbolje piti svakog dana?

Izbor zavisi od vaših navika i potreba. Zeleni i crni čaj sadrže kofein i bogati su polifenolima, kamilica i rooibos mogu da budu dobar izbor uveče, dok se nana i đumbir tradicionalno koriste kod blagih probavnih tegoba, prenosi Ona. Hibiskus je zanimljiv zbog svog ukusa i mogućeg uticaja na krvni pritisak.

Najvažnije je da čaj posmatrate kao dio uravnotežene ishrane, a ne kao zamjenu za raznovrsne obroke, kvalitetan san, fizičku aktivnost ili propisanu terapiju. Treba imati na umu i da prirodno ne znači automatski bezbijedno za svakoga. Biljni napici mogu da utiču na dejstvo pojedinih lijekova, pa osobe koje redovno koriste terapiju, kao i trudnice i dojilje, treba da provjere da li je određena vrsta čaja prikladna za njih.

(Mondo)