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6 čajeva koji najviše prijaju ljudskom organizmu: Pomažu varenju, zdravlju srca i protiv nesanice

6 čajeva koji najviše prijaju ljudskom organizmu: Pomažu varenju, zdravlju srca i protiv nesanice

Autor Mihajlo Popović Izvor Lepa i srećna
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Saznajte kojih šest čajeva mogu blagotvorno da utiču na ljudsko zdravlje.

6 čajeva koji najviše prijaju ljudskom organizmu Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Šolja toplog čaja mnogima je nezaobilazan dio jutarnje rutine ili mali ritual kojim završavaju dan. Osim što prijaju kada nam je potrebno da se zagrijemo i opustimo, pojedine vrste čaja sadrže biljna jedinjenja koja su predmet brojnih istraživanja zbog mogućeg povoljnog uticaja na zdravlje.

Ipak, ne postoji jedan čaj koji je zvanično proglašen najzdravijim na svijetu. Različite vrste imaju različita svojstva, a njihov uticaj zavisi od količine, načina pripreme i zdravstvenog stanja osobe koja ih pije.

Od zelenog čaja, koji je poznat po sadržaju antioksidanasa, do kamilice, koju mnogi biraju u večernjim satima, izdvojili smo sedam vrsta koje vrijedi uvrstiti u svakodnevnu rutinu. U galeriji pogledajte kojih 7 čajeva najviše prijaju ljudskom organizmu:

Koji čaj je najbolje piti svakog dana?

Izbor zavisi od vaših navika i potreba. Zeleni i crni čaj sadrže kofein i bogati su polifenolima, kamilica i rooibos mogu da budu dobar izbor uveče, dok se nana i đumbir tradicionalno koriste kod blagih probavnih tegoba, prenosi Ona. Hibiskus je zanimljiv zbog svog ukusa i mogućeg uticaja na krvni pritisak.

Najvažnije je da čaj posmatrate kao dio uravnotežene ishrane, a ne kao zamjenu za raznovrsne obroke, kvalitetan san, fizičku aktivnost ili propisanu terapiju. Treba imati na umu i da prirodno ne znači automatski bezbijedno za svakoga. Biljni napici mogu da utiču na dejstvo pojedinih lijekova, pa osobe koje redovno koriste terapiju, kao i trudnice i dojilje, treba da provjere da li je određena vrsta čaja prikladna za njih.

(Mondo)

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