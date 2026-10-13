Jabuku mnogi jedu u pogrešno vrijeme: Stručnjaci otkrivaju šta da uradite da šećer u krvi ne skoči naglo

Kada je najbolje jesti jabuku za šećer u krvi? Stručnjaci objašnjavaju da li je važno vrijeme, koliko vlakana sadrži i sa čim je najbolje kombinovati.

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Jabuke su bogate vlaknima i antioksidansima, a imaju i nizak glikemijski indeks. Zbog toga mogu da budu dobar izbor za užinu ili dio obroka, ali da li vrijeme kada ih jedemo utiče na šećer u krvi, energiju i metabolizam?

Stručnjaci za ishranu objašnjavaju kada je najbolje jesti jabuku i da li zaista postoji dio dana u kojem ona ima najveću korist.

Ujutru ili za doručak

Ako dan počnete jabukom, dobićete laganu namirnicu sa malo kalorija koja može duže da drži sitost, zahvaljujući vlaknima, objašnjava dr Žaklin A. Vernareli, nutricionistički epidemiolog i stručnjak za javno zdravlje.

Jabuke imaju nizak glikemijski indeks, a sadrže i hlorogensku kiselinu. Obe karakteristike mogu da pomognu u regulisanju šećera u krvi i ublažavanju naglog porasta glukoze nakon obroka.

"Jabuke su praktična namirnica sa malo kalorija, bogata vlaknima, vitaminima i antioksidansima koji podržavaju zdravlje srca, crijeva i imunskog sistema. Takođe su dobar izvor antiinflamatornih jedinjenja, poput vitamina C i kvercetina", navodi Vernareli.

Ipak, nutricionistkinja Loren Manaker naglašava da jedna jabuka sama po sebi vjerovatno neće značajno uticati na metabolizam. Ipak, ako je pojedete ujutru, vlakna mogu da podstaknu rad crijeva i doprinesu urednijoj probavi.

Jabuke

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Prije obroka

Jabuka prije obroka ili zajedno sa uravnoteženim obrokom može da bude dobar izbor za osobe koje žele stabilniji nivo šećera u krvi.

"Jabuka uz uravnotežen obrok ili prije njega može da ublaži porast šećera u krvi nakon jela, jer vlakna usporavaju apsorpciju ugljenih hidrata", objašnjava Morgan Voker, nutricionista i profesorka na koledžu Lebanon Valley.

Jabuka kao dio obroka ili užina može da doprinese i stabilnijem nivou energije tokom dana. Međutim, vrijeme kada je jedete ne mijenja direktno metabolizam.

"Kada je riječ o metabolizmu, vrijeme unosa hrane ne mijenja njegov rad direktno. Jabuke neće ubrzati niti usporiti metabolizam", dodaje Voker.

Jedna srednje velika jabuka sadrži oko 4 do 5 grama vlakana. Ona doprinose stabilnijem nivou šećera u krvi, a ishrana bogata vlaknima povezuje se i sa manjim rizikom od hroničnih bolesti, uključujući bolesti srca i dijabetes tipa 2.

Rastvorljiva vlakna, odnosno pektin, usporavaju varenje i mogu da doprinesu stabilnijem nivou energije. Nerastvorljiva vlakna, sa druge strane, podržavaju uredan rad crijeva.

Prije treninga

Jabuka može da bude dobar izbor i prije fizičke aktivnosti, ali mnogo zavisi od toga kako vaš organizam reaguje na vlakna i kakav trening vas očekuje.

Nekim ljudima više odgovara da jabuku pojedu dva do tri sata prije treninga, kako bi organizam imao dovoljno vremena za varenje. Drugima nekoliko kriški jabuke neposredno prije vježbanja daje dodatnu energiju, objašnjava nutricionistkinja Ešli Kof.

Prirodni šećeri iz jabuke mogu da obezbijede energiju, dok vlakna pomažu da nivo šećera u krvi bude stabilniji. To može da smanji mogućnost naglog pada energije tokom treninga.

Ipak, ako ste osjetljivi na vlakna, nemojte jesti jabuku neposredno prije intenzivnog treninga, savjetuje Manaker, jer bi mogla da izazove nadutost ili nelagodnost u stomaku.

Trening

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Uz druge obroke ili kao užina poslije večere

Jabuka se lako uklapa u gotovo svaki obrok, smatra profesorka nutricionizma En VanBiber. Ona daje prirodnu slatkoću i doprinosi osjećaju sitosti.

Za doručak možete je dodati u ovsenu kašu, palačinke ili mafine.

Ako vam se poslije večere jede nešto slatko, jabuka može da bude bolji izbor od kolača ili drugih slatkiša. Možete je kombinovati sa malo putera od orašastih plodova ili cimetom.

Vlakna iz jabuke mogu da doprinesu sitosti i pomognu da kasnije tokom večeri ne posegnete za većom količinom hrane.

Dakle, kada je najbolje jesti jabuku?

Najjednostavniji odgovor stručnjaka glasi: onda kada vam najviše odgovara i kada ćete je zaista pojesti.

"Uvijek kažem da je najbolje vreme za jabuku ono kada ćete je najvjerovatnije zaista pojesti", kaže Manaker.

Nekome će najviše odgovarati jabuka ujutru, dok će drugi radije sačuvati voćku za užinu između ručka i večere. Sve dok je jabuka dio uravnotežene i raznovrsne ishrane, nema potrebe da se previše opterećujete tačnim vremenom kada je jedete.

Mnogo je važnije sa čim kombinujete jabuku.

Manaker posebno preporučuje kombinaciju jabuke i putera od orašastih plodova, jer tako obroku dodajete zdrave masti i proteine, koji mogu da pomognu u ublažavanju mogućeg porasta šećera u krvi.

Takođe, nemojte skidati koru bez potrebe. Kora jabuke je dobar izvor vlakana, pa može dodatno da doprinese sitosti i sporijem porastu šećera u krvi.

Žena jede jabuku

Izvor: Nungning20/Shutterstock

Jabuka može da bude dobar izbor u bilo koje doba dana

Ne postoji jedno "savršeno" vrijeme za jabuku koje bi važilo za sve. Mnogo je važnije da je jedete kao dio uravnotežene ishrane i da obratite pažnju na ono sa čim je kombinujete.

Ako želite stabilniju energiju i dužu sitost, kombinacija jabuke sa izvorom proteina i zdravih masti, poput putera od orašastih plodova, može da bude bolji izbor nego da voćku jedete samu, piše Health.

Dakle, bilo da jabuku birate za doručak, užinu, prije treninga ili kao zdraviji desert poslije večere, ne morate da čekate "pravo" vrijeme. Najbolje vrijeme je ono koje se uklapa u vaše navike i ostatak ishrane.

(Mondo)